فعل فاضح في الكويت.. شاب وفتاة يمارسان الرذيلة من الخلف في شارع عام (فيديو)

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وطن- تداول ناشطون في الكويت، فيديو لفعل فاضح بين شاب وفتاة في شارع عام بجانب سيارة أحدهما.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، شاب وفتاة يقفان بجانب سيارة رنج روفر، أمام الكورنيش، ويمارسان الرذيلة من الخلف في فعل فاضح.

سكران؟

وفي المقطع يسمع صوت ملتقط المشهد الفاضح، وهو يتساءل “هو سكران صح؟”.

وأعاد الناشطون نشر المقطع مع عمل إشارة لحساب وزارة الداخلية الكويتية على تويتر، وحساب النائب في مجلس الأمة الكويتي، محمد هايف المطيري.

وطالب الناشطون بمحاسبة الشاب والفتاة على الفور.

ولم يصدر تعليق من الجهات الرسمية بعد على الفيديو.

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عقوبة الفعل الفاضح

والفعل الفاضح في قانون الكويت، هو “كل من أتى إشارة أو فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام. أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”.

وفقاً للمادة ١٩٨ ، يعاقب مرتكبه بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.

والفعل الفاضح جريمة خطر لا جريمة ضرر، ولا تأثير لرضا المجني عليه بالفعل الفاضح من عدمه. لان الجريمة تقع على الحياء العام.