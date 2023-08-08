الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
الرئيسيةحياتنافعل فاضح في الكويت.. شاب وفتاة يمارسان الرذيلة من الخلف في شارع...
حياتنا

فعل فاضح في الكويت.. شاب وفتاة يمارسان الرذيلة من الخلف في شارع عام (فيديو)

الفعل الفاضح جريمة خطر لا جريمة ضرر ولا تأثير لرضا المجني عليه بالفعل الفاضح من عدمه

كتب رفيف عبدالله
فعل فاضح في الكويت.. شاب وفتاة يمارسان الرذيلة من الخلف في شارع عام (فيديو)
فعل فاضح في الكويت
- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون في الكويت، فيديو لفعل فاضح بين شاب وفتاة في شارع عام بجانب سيارة أحدهما.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، شاب وفتاة يقفان بجانب سيارة رنج روفر، أمام الكورنيش، ويمارسان الرذيلة من الخلف في فعل فاضح.

سكران؟

وفي المقطع يسمع صوت ملتقط المشهد الفاضح، وهو يتساءل “هو سكران صح؟”.

وأعاد الناشطون نشر المقطع مع عمل إشارة لحساب وزارة الداخلية الكويتية على تويتر، وحساب النائب في مجلس الأمة الكويتي، محمد هايف المطيري.

وطالب الناشطون بمحاسبة الشاب والفتاة على الفور.

ولم يصدر تعليق من الجهات الرسمية بعد على الفيديو.

- Advertisement -

عقوبة الفعل الفاضح

والفعل الفاضح في قانون الكويت، هو “كل من أتى إشارة أو فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام. أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”.

وفقاً للمادة ١٩٨ ، يعاقب مرتكبه بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.

والفعل الفاضح جريمة خطر لا جريمة ضرر، ولا تأثير لرضا المجني عليه بالفعل الفاضح من عدمه. لان الجريمة تقع على الحياء العام.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

بالزيّ العسيري.. هكذا تفاعلت حليمة بولند مع “العرضة الجنوبية” (شاهد)

الهدهد

شقيقة أمير الكويت تقضي أجازتها في سلطنة عمان.. شاهد تواضعها ولقاءاتها مع نساء ظفار !

الهدهد

وزير مالية لبنان يفجر غضب الكويتيين.. فيديو “مستفز” وتسول على الملأ

الهدهد

تقرير بريطاني: عاصمة خليجية هي “الأكثر سخونة في العالم وباتت غير صالحة للعيش”!

الهدهد

مناورات الحرس الثوري في جزيرة أبو موسى.. رسائل إيرانية لأمريكا والخليج

الهدهد

“فضيحة الكشري وفساد الفهد”..ما قصة التريند الذي أشعل عُمان والكويت؟

الهدهد

فيديو مرعب.. السوري “أبو شنب” تفحم داخل سيارته الجديدة.. هل كتب الحسد نهايته؟

الهدهد

رسالة تهديد مبطنة.. إيران تصعد ضد السعودية والكويت بشأن حقل الدرة

الهدهد

عامل توصيل طلبات يشعل مواقع التواصل في الخليج بفعلته وتضامن واسع بعد معرفة الحقيقة (شاهد)

الهدهد

بـ”خطوة مفاجئة”.. النزاع السعودي الكويتي – الإيراني على حقل غاز الدرة يزداد التهابا

الهدهد

صانع الملوك.. من هو أحمد الفهد الصباح الذي عاقبته اللجنة الأولمبية الدولية وتخشى تأثيره؟

الهدهد

الكويت تنفذ وجبة إعدامات بحق 5 متهمين بينهم منفذ تفجير مسجد الصادق ومصري

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“نزال ماسك ومارك” .. مفاجأة طبية قد تكون سبباً في إلغاء المواجهة!

نجيب ساويرس يحرج نظام السيسي وأذرعه الإعلامية بسبب أبو تريكة

نهر جليدي ذائب يبتلع منزلا في ولاية أمريكية (فيديو مرعب)

بجرأة ولا مبالاة .. كاني ويست يتحسس مؤخرة زوجته في الشارع وهي شبه عارية! (صور)

دبلوماسي إيطالي سابق: صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خدعة لطمس حقوق الفلسطينيين

مريم الدباغ وخطيبها الجزائري في وضع حميمي دون خجل (فيديو)

موعد مباراة النصر ضد الشرطة العراقي القادمة والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

فلول نظام البشير.. ظهور مريب لـ”الحرس القديم” في حرب السودان الدامية

زوجة الشهيد عبدالفتاح خروشة تتحدّى “إسرائيل” بعد تفجير منزلها (فيديو)

كم بلغ قيمة عرض ريال مدريد الأول لشراء مبابي هذا الصيف ؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC