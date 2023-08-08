الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
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غرفة قذرة ومرحاض مفتوح والحشرات تحاصره.. كيف يقيم عمران خان في زنزانته؟

رئيس الوزراء الباكستاني السابق أدين بالسجن 3 سنوات في قضية فساد

كتب خالد السعدي
غرفة قذرة ومرحاض مفتوح والحشرات تحاصره.. كيف يقيم عمران خان في زنزانته؟
عمران خان
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وطن- كشف نعيم بانجوتها أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أن موكله مُحتجز في زنزانة صغيرة، ووصفها بأنها “قذرة”.

تصريح المحامي جاء بعدما سُمح له بمقابلة خان في السجن، فيما تعمل هيئة الدفاع، على تقديم طعن على الحكم القضائي الذي أدان خان في قضايا تتعلق بالفساد المالي.

ونقلت وكالات أنباء عن بانجوتها قوله: “التقيت عمران خان، وقال لي إنهم وضعوه وضعوني في الدرجة الثالثة.. (موكلي) محتجز في غرفة صغيرة بها مرحاض مفتوح، وتمتلئ بالذباب في النهار وبالحشرات في المساء”.

وقضى المحامي أقل من ساعتين مع خان وذلك لتحضير أوراق لتقديم استئنافه.

وأشار بانجوتها إلى أن الفريق القانوني لخان سيقدم أيضاً طلباً للسلطات لتوفير أوضاع أفضل له في السجن، إذ يحق للسجناء السياسيين المكوث في مرافق أفضل من “الدرجة الثانية”، بها تلفزيون وصحف وكتب.

تقديم طعون قانونية

ويسعى محامو خان لتقديم طعون قانونية ضد الحكم الصادر بسجنه ثلاث سنوات بتهم الفساد، والذي استُبعد بناء عليه من الترشّح للانتخابات.

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يأتي هذا فيما قُدِّمت طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام آباد ولاهور، للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، ما يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.

كما تم تقديم التماس لطلب حبس خان في زنزانة تعد الظروف فيها مريحة نسبياً ومخصصة للشخصيات المهمة.

اعتقال عمران خان

وأوقفت السلطات الباكستانية خان في منزله يوم السبت الماضي، ونُقل بعد قرار المحكمة إلى سجن “أتوك”، الذي تأسَّس قبل مئة عام، على أطراف مدينة أتوك التاريخية، الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومتراً غرب إسلام آباد.

اعتقال عمران خان
اعتقال عمران خان

في جلسة في المحكمة لم يحضرها عمران خان يوم السبت، أدانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان رئيساً للوزراء، فيما ينفي خان الاتهامات.

المصدررويترز، رصد وتحرير وطن

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