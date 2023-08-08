علامات تظهر على اليدين تشير إلى الإصابة بهذا النوع من السرطانات

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وطن-لا شكّ في أن جسم الإنسان له قدرات مذهلة على إرسال الإشارات وتحذيرات عما إذا كان الشخص سيعاني من مشاكل صحية محتملة، ولا يمكن أن نستثني الأيادي-بميزاتها وخصائصها المختلفة، من هذه القاعدة.

وفي الواقع، تم اكتشاف أن بعض التغييرات في اليدين يمكن أن تعطي أدلة على التطور المبكر لأنواع معينة من السرطان. في حين أنه لا ينبغي اعتبار هذه العلامات تشخيصات نهائية، فإنها يمكن أن تكون مؤشرات مهمة للحصول على الرعاية الطبية وإجراء مزيد من الاختبارات.

وفيما يلي استعرضت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، بعض السرطانات التي ارتبطت-الإصابة بها-بتغيرات تحدث في اليد.

1. سرطان الجلد

غالبًا ما يظهر سرطان الجلد، بما في ذلك الورم الميلاني وسرطان الخلايا القاعدية أو الحرشفية، علامات واضحة على الجلد، بما في ذلك اليدين. قد تكون البقع الداكنة وتغير اللون والتغيرات في شكل أو حجم الشامات الموجودة وظهور آفات جديدة علامات على سرطان الجلد في مراحله المبكرة.

وإذا لوحظت تغيرات مشبوهة في الجلد على اليدين أو في أي مكان آخر من الجسم، فمن المهم أن ترى طبيب أمراض جلدية للتقييم والخزعة المحتملة وفق ترجمة “وطن“.

2. سرطان الثدي

يمكن أن يظهر سرطان الثدي أيضًا تزمنا مع تغيرات في اليدين، وتحديداً في الأظافر. لوحظ أن بعض التغييرات في الأظافر، مثل ظهور الخطوط الداكنة أو التغيرات في شكل ولون الأظافر، يمكن أن تكون مرتبطة بالتطور المبكر لسرطان الثدي. وفي حين أن هذه التغييرات ليست خاصة بسرطان الثدي وقد يكون لها أسباب أخرى، فمن المهم مراجعة الطبيب لإجراء التقييم المناسب.

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3. سرطان الرئة

يمكن أن يؤثر سرطان الرئة على الأوعية الدموية. وهذا ينطوي على تضخم وتشوه في أطراف الأصابع، ما يؤدي إلى تعجّر الأصابع. يمكن أن تكون هذه الحالة علامة على الإصابة بسرطان الرئة ويجب استشارة الطبيب لمزيد من التقييم.

4. سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الغدد الليمفاوية هو نوع من السرطان يؤثر على الجهاز الليمفاوي ويمكن أن يسبب تورم الغدد الليمفاوية. يمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى تورم الأصابع، والمعروف باسم “وذمة الأصابع “. يجب فحص هذه الوذمة المستمرة وغير المبررة من قبل الطبيب لاستبعاد المشاكل الصحية المحتملة، بما في ذلك سرطان الغدد الليمفاوية.

5. سرطان القولون والمستقيم

سرطان القولون والمستقيم هو نوع آخر من السرطان يمكن أن يظهر تغيرات في اليدين في مراحله المبكرة. وقد لوحظ أن ظهور تقرحات على اليدين خاصة على الأصابع قد يكون له علاقة بسرطان القولون والمستقيم. من المهم ملاحظة أن هذه التغييرات أقل شيوعًا وفي كثير من الحالات قد يكون لها تفسيرات أخرى، ولكن من الحكمة دائمًا التماس العناية الطبية للتقييم المناسب.

وختمت المجلة بالقول، إنه في حين أن حدوث تغييرات على اليد يمكن أن تكون مؤشرا على مشاكل صحية محتملة، لا ينبغي أن تكون سببًا للذعر أو تحل محل التقييم الطبي المناسب. كما لا يعني وجود هذه العلامات بالضرورة أنك مصاب بالسرطان، ولكن من الضروري مراقبة أي تغييرات غير عادية في الجسم والتماس العناية الطبية إذا كانت هناك مخاوف. ويلعب الاكتشاف المبكر دورًا مهمًا في التشخيص والعلاج الفعال للسرطان، لذلك يجب معالجة أي علامات مشبوهة في الوقت المناسب من قبل متخصص في مجال أمراض السرطان.