الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
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ضمن أقوى أساطيل العالم في عام 2023 هناك دولتان عربيتان.. ما هما!؟

في التصنيف الجديد تم منح كل أسطول تقييم "القيمة الحقيقية النهائية" والذي يقيس نظريا قوة كل منها ضد الآخرين

كتب أنس السالم
أقوى أساطيل العالم في عام 2023
حلل التصنيف القوة البحرية في 36 دولة عبر النظر إلى إجمالي عدد السفن الحربية والغواصات
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وطن – شملت قائمة أقوى أساطيل العالم في عام 2023، دولتان عربيتان فقط، هما مصر والجزائر. وفق تصنيف “دليل العالم للسفن الحربية الحديثة” (WDMMW)

وحلل التصنيف القوة البحرية في 36 دولة، عبر النظر إلى إجمالي عدد السفن الحربية والغواصات، إلى جانب عوامل مثل عمر الأسطول، ودعمه اللوجستي، وقدرات الهجوم والدفاع.

كما نظر في ميزان كل قوة، من حيث تنوع القطع البحرية، ومدى اتساع سيطرتها البحرية.

الأسطول البحري المصري ضمن أقوى أساطيل العالم في عام 2023
الأسطول البحري المصري ضمن أقوى أساطيل العالم في عام 2023

في حين شمل التقييم معظم السفن، لكنه استبعد السفن الصغيرة والسفن الاستطلاعية والسفن التاريخية الاحتفالية.

كما امتد التصنيف بين عدة فئات من السفن الحربية، بداية من الكورفيت والفرقاطات الصغيرة نسبيًا وصولا إلى المدمرات والطرادات الأكبر.بحسب cnbcarabia

وفي التصنيف الجديد، تم منح كل أسطول تقييم “القيمة الحقيقية النهائية”، والذي يقيس نظريا قوة كل منها ضد الآخرين.

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البحرية الأمريكية أقوى أساطيل العالم في عام 2023

واحتلت المرتبة الأولى في التصنيف البحرية الأمريكية، بأعلى درجة يمكن تحقيقها هي 323.9.

البحرية الأمريكية أقوى أساطيل العالم في عام 2023
البحرية الأمريكية أقوى أساطيل العالم في عام 2023

هذا؛ لأن البحرية الأمريكية تتميز بمزيج واسع من أنواع السفن الحربية والغواصات بالإضافة إلى التوازن المعزز بالأرقام الإجمالية (الكمية) .

كما يتم بيع العديد من منتجاتها بفضل القاعدة الصناعية الضخمة في الولايات المتحدة.

وهذا هو ترتيب أفضل 25 دولة كأقوى أساطيل العالم:

1. أميركا

2. الصين

3. روسيا

4. إندونيسيا

5. كوريا الجنوبية

6. اليابان

7. الهند

8. فرنسا

9. بريطانيا

10. تركيا

11. إيطاليا

12. تايوان

13. مصر

14. كوريا الشمالية

15. الجزائر

16. بنغلاديش

17. إسبانيا

18. ألمانيا

19. إيران

20. استراليا

21. تايلاند

22. اليونان

23. كندا

24. سنغافورة

25. البرازيل

كما حلت الأسطول البحري للمملكة العربية السعودية في المرتبة الـ33 وفق تصنيف أقوى أساطيل العـالم.

المصدرwdmmw.org - cnbcarabia

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