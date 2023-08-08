ضعف راتب باريس .. الهلال السعودي يغري البرازيلي نيمار بهذا العرض للحصول على خدماته

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وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية، عن تقديم نادي الهلال السعودي عرضاً مغرياً للحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن نادي الهلال السعودي. (الزعيم الآسيوي)، قد عرض على نيمار راتب بلغ قيمته 80 مليون يورو سنوياً، وهو ضعف ما يحصل عليه اللاعب مع النادي الباريسي.

نيمار وعرض الهلال السعودي

وأضافت الصحيفة، ” هناك شكوك حول قدرة نادي برشلونة على تحمل قيمة اللاعب”.

كما وختمت الصحيفة، ” يجب على الهلال إقناعه، لأن اللاعب يرغب في البقاء في أوروبا خلال الفترة القادمة”.

وكانت تقارير صحفية أخرى، قد تحدثت عن طلب البرازيلي نيمار جونيو، الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف. إلا أن والده نفى صحة تلك الأنباء.

صفقات الهلال السعودي هذا الصيف

وتمكن الهلال السعودي في إبرام العديد من الصفقات القوية في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، لعل أبرزها البرتغالي روبن نيفيز و السنغالي كوليبالي القادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز وغيرهم.

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كما ويتطلع نيمار إلى التعاقد مع لاعب سوبر على مستوى خط هجوم فريق الزعيم الآسيوي في سوق الانتقالات الحالية، بعد فشله في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. الذي فضل عرض الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي على حساب عرض الهلال المغري والعودة إلى برشلونة.

وما يزال نيمار يعاني من إصابته على مستوى كاحل القدم الأيسر، بعد إجرائه عملية جراحية. غاب فيها عن صفوف الفريق الفرنسي لأشهر طويلة.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد البرازيلي نيمار جونيور. مهاجم باريس سان جيرمان، ساري المفعول حتى صيف عام 2027.