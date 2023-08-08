الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
الرئيسيةالهدهدشبيه إيلون ماسك يطرح مارك زوكربيرغ أرضاً ويتصدّر التريند (شاهد)
الهدهد

شبيه إيلون ماسك يطرح مارك زوكربيرغ أرضاً ويتصدّر التريند (شاهد)

الشبيه الصيني لإيلون ماسك استغل ملامح وجهه مجدداً، لتصدّر الترند على تيك توك في خضم الجدل الدائر حول موعد النزال المرتقب بين ماسك ومالك شركة ميتا مارك زوكربيرغ

كتب فهمي الورغمي
شبيه إيلون ماسك يطرح مارك زوكربيرغ أرضاً ويتصدّر التريند
شبيه إيلون ماسك
- Advertisement -

وطن- يُواصل النزال المرتقب بين عملاقي وادي السيليكون، الأمريكيين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ تصدّر المنصات العالمية، بعد إعلان ماسك أن النزال سيبث مباشرة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) التي يمتلكها.

وحتّى قدوم موعد المواجهة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بالمقاطع الساخرة والصور المركبة للتفاعل مع الحدث، وهو ما استغله الصيني “ييلونغ ما”.

حيث اعتمد “ما” على الشبه الكبير بينه وبين إيلون ماسك، في نشر فيديوهات على حسابه في منصة “تيك توك“، وآخرها عن النزال ضد زوكربيرغ.

وشارك ييلونغ ما، الذي حقق شعبية كبيرة على الإنترنت لتشابه ملامحه مع ماسك، مؤخراً مقطع فيديو طريفاً يظهر فيه مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقاً يحمل صورة زوكربيرغ.

@mayilong0

#zuckerberg #elonmusk I am X, challenge Zuckerberg.

♬ 原创音乐 – Yi long ma

وفي غضون ساعات من نشهره حظي الفيديو بتعليقات كثيرة، حيث استغرب مشاهدوه الشبه الكبير بين ييلونغ ما وماسك.

- Advertisement -
شبيه إيلون ماسك ييلونغ ما
شبيه إيلون ماسك ييلونغ ما

ماسك VS زوكربيرغ

وتجدر الإشارة أنه منذ يونيو الفائت، بدأ الحديث عن نزال محتمل بين ماسك و زوكربيرغ، عندما رد ماسك على تغريدة حول استعدادات شركة “ميتا” لإطلاق منافس جديد لتويتر يسمى “ثريدز”.

وبعد أن بدا زوكربيرغ موافقاً على الفكرة، اقترح ماسك ساحة “فيغاس أوكتاغون” لتستضيف النزال المرتقب.

إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان النزال البدني سيحدث بالفعل أم لا.

المصدرتيك توك، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“نزال ماسك ومارك” .. مفاجأة طبية قد تكون سبباً في إلغاء المواجهة!

الهدهد

نزال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ .. لمن ستذهب العائدات!؟

حياتنا

في بثّ مباشر.. إيلون ماسك يقبل تحدٍ شاهده 47 مليون شخص في ساعات

حياتنا

تزوجها مرتان.. كيف علّق إيلون ماسك على صورة زوجته السابقة مع خطيبها الجديد؟ (صور)

الهدهد

بعد شعار “x”.. إيلون ماسك ينشر عنوان تويتر الإلكتروني الجديد

الهدهد

إيلون ماسك ينشر فيديو امرأة عارية تماماً في محل تجاري .. شاهد ماذا فعلت!

حياتنا

رد غير متوقع من إيلون ماسك على الفضيحة الجنسية التي هزت شبكة بي بي سي

الهدهد

معلومة سرية عن زوجة مارك زوكربيرغ كشفها إيلون ماسك لإحراج خصمه

الهدهد

ثريدز ليس الوحيد..ما هي التطبيقات الأخرى التي نافست تويتر؟

الهدهد

ثريدز Threads يطير بثروة مارك زوكربيرغ .. وإيلون ماسك يندب حظه!

تقارير

إقبال جنوني على “ثريدز” وشاكيرا وجنيفر لوبيز بالمقدمة.. هل يكتب نهاية تويتر؟

حياتنا

ثريدز…شركة ميتا تطلق رسميا تطبيقها الجديد المنافس لتويتر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

محمد بن سلمان مستمر في استهداف الناشطات السعوديات بتهم باطلة

شقيق حسين الجسمي يفزع لحليمة بولند في قضية مكالمتها مع رونالدو

ما حدث في ليلة الدخلة صدمة عمره.. مصري اكتشف ما أفزعه عندما تعرت زوجته أمامه!

“خالد سعيد جديد” في مصر.. رفض العمل مرشدا فعذبوه حتى الموت (فيديو)

لأول مرة.. ابنة أحمد بن بلة تكشف عن أسرار خاصة جمعته بصدام حسين

“شذوذ جنسي وليس مثلية”.. العراق يحظر استخدام مصطلح “المثلية الجنسية”

تظاهرات تهتف باسم صدام حسين.. فيديو أثار جدلا في العراق وهذه حقيقته

لم تُكشف فحواها.. ما سر رسائل ملك المغرب محمد السادس الجماعية والمفاجئة لقادة الخليج؟

الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي تثير شكوكا بحذفها لصور حفل زفافها بشكل مفاجئ

ما حدث لشعر طالبة مصرية بسبب الثانوية العامة غريب ونادر (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC