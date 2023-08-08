شبيه إيلون ماسك يطرح مارك زوكربيرغ أرضاً ويتصدّر التريند (شاهد)

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وطن- يُواصل النزال المرتقب بين عملاقي وادي السيليكون، الأمريكيين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ تصدّر المنصات العالمية، بعد إعلان ماسك أن النزال سيبث مباشرة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) التي يمتلكها.

وحتّى قدوم موعد المواجهة، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بالمقاطع الساخرة والصور المركبة للتفاعل مع الحدث، وهو ما استغله الصيني “ييلونغ ما”.

حيث اعتمد “ما” على الشبه الكبير بينه وبين إيلون ماسك، في نشر فيديوهات على حسابه في منصة “تيك توك“، وآخرها عن النزال ضد زوكربيرغ.

وشارك ييلونغ ما، الذي حقق شعبية كبيرة على الإنترنت لتشابه ملامحه مع ماسك، مؤخراً مقطع فيديو طريفاً يظهر فيه مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقاً يحمل صورة زوكربيرغ.

وفي غضون ساعات من نشهره حظي الفيديو بتعليقات كثيرة، حيث استغرب مشاهدوه الشبه الكبير بين ييلونغ ما وماسك.

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ماسك VS زوكربيرغ

وتجدر الإشارة أنه منذ يونيو الفائت، بدأ الحديث عن نزال محتمل بين ماسك و زوكربيرغ، عندما رد ماسك على تغريدة حول استعدادات شركة “ميتا” لإطلاق منافس جديد لتويتر يسمى “ثريدز”.

وبعد أن بدا زوكربيرغ موافقاً على الفكرة، اقترح ماسك ساحة “فيغاس أوكتاغون” لتستضيف النزال المرتقب.

إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان النزال البدني سيحدث بالفعل أم لا.