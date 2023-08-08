سبب وفاة وزير الكهرباء والماء القطري الأسبق في لندن.. من هو أحمد السبيعي؟

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وطن- توفي في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن وزير الكهرباء والماء القطري الأسبق، أحمد بن محمد السبيعي، اليوم الثلاثاء، عن عُمر يناهز 83 عاماً، بعد مروره بوعكة صحية ألمت به واستدعت إسعافه إلى المستشفى.

ونعى “عبد الله السبيعي” والده في تغريدة على “تويتر” قائلاً:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم في لندن سعادة الوالد أحمد بن محمد بن علي السبيعي.”

وتابع:”نسأل الله له الرحمة والمغفرة و أن يسكنه فسيح جناته.. ولا حول ولا قوة إلا بالله و إنا لله و إنا إليه راجعون.”

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم في لندن سعادة الوالد أحمد بن محمد بن علي السبيعي نسأل الله له الرحمة والمغفرة و أن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله و إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/tJSzj0sDku — عبدالله السبيعي (@AbdullaAlSubaie) August 8, 2023

وفاة أحمد السبيعي في لندن

وكان الوزير القطري الراحل أحمد السبيعي من أبرز الكفاءات الوطنية، وقد شغل العديد من المناصب في الحكومات المتعاقبة، ولد في مدينة الدوحة عام 1940.

درس في قطر وحصل على دبلوم مدرسة الصناعة ثم حصل على الدبلوم في مجال الدراسات العليا في مجال الهندسة الميكانيكية (الطرق) من المملكة المتحدة عام 1968.

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عمل في بداية حياته العملية كموظف في ادارة الاعتدة الميكانيكية سنة 1964، وتولى الكثير من المسؤوليات بسبب إخلاصه في عمله.

مناصب بارزة تولاها أحمد السبيعي

وكان “السبيعي” من أوائل القطريين الذين تولوا مناصب حكومية سنة 1969 كمدير إدارة الاعتدة الميكانيكية.

وبجانب توليه عمل مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية عام (1980)، عمل كذلك عضوا في لجنة الخدمات الفنية في وزارة الأشعال العامة (1985).

وبجانب توليه عمل مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية عام (1980) عمل كذلك عضوا في لجنة الخدمات الفنية في وزارة الأشعال العامة (1985).

ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للحديد والصلب (1987) وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية (1987).

رحم الله الوالد أحمد بن محمد السبيعي

( 1940 – 2023 ) . الوالد احمد كان احد رجال قطر المخلصين ،

عمل في بداية حياته العملية كموظف في ادارة الاعتدة الميكانيكية سنة 1964

وتولى الكثير من المسؤوليات بسبب اخلاصه في عمله فقد كان من اوائل القطريين اللي يديرون ادارة حكومية سنة 1969 (… pic.twitter.com/EDkpXM2S9r — خالد جاسم (@khalidjassem74) August 8, 2023

وزيراً للصناعة والأشغال العامة

وعُيّن وزيراً للصناعة والأشغال العامة في التشكيل الوزاري عام 1989. ثم في التشكيل الثاني عام 1992، وفي عام 1997 تم تعيينه وزيراً للكهرباء والماء بالإضافة إلى القيام بأعمال وزير العدل.

وكان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية (1987) وعضواً منتدباً في مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت وشركة الحديد والصلب (1974) ثم نائب الشركة عام (1977)، وعضو اللجنة المؤقتة لحماية البيئة ورئيس العمليات البحرية (1980) ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع مصهر الألومنيوم.

نعي واسع للوزير الراحل

ورثى الوزير الراحل أحمد السبيعي، عدد من محبيه ومعارفه على مواقع التواصل مستذكرين دوره في خدمة قطر الحديثة من خلال المناصب الكثيرة التي تولاها وأثبت جدارة وكفاءة عاليتين.

وفي هذا السياق قال حمد الكواري: “عملت معه وزيرا وعرفته صديقا فعرفت فيه الأخلاق العالية وطيب المعشر ومحبة الناس وتفانيه في خدمة بلده”.

ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة صديقي سعادة الوزير/أحمد بن محمد بن علي السبيعي

عملت معه وزيرا

وعرفته صديقا

فعرفت فيه الأخلاق العالية

وطيب المعشر

ومحبة الناس

وتفانيه في خدمة بلده

تعازينا لأبنائه الأعزاء ولأسرته ولآل السبيعي الكرام ولمحبيه

تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه pic.twitter.com/RDQyuCfnBU — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) August 8, 2023

وقال “حسن “:”أحسن الله عزاءكم وعظّم أجركم وجبر قلوبكم وتولّى الفقيد والدكم أحمد بن محمد بن علي السبيعي بالرحمة وجنّات النعيم”.