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سبب وفاة وزير الكهرباء والماء القطري الأسبق في لندن.. من هو أحمد السبيعي؟

كان الراحل أحمد بن محمد السبيعي، من أبرز الكفاءات الوطنية وقد شغل العديد من المناصب في الحكومات المتعاقبة بدولة قطر

كتب خالد الأحمد
سبب وفاة وزير الكهرباء والماء القطري الأسبق في لندن.. من هو أحمد السبيعي؟
أحمد بن محمد السبيعي
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وطن- توفي في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن وزير الكهرباء والماء القطري الأسبق، أحمد بن محمد السبيعي، اليوم الثلاثاء، عن عُمر يناهز 83 عاماً، بعد مروره بوعكة صحية ألمت به واستدعت إسعافه إلى المستشفى.

ونعى “عبد الله السبيعي” والده في تغريدة على “تويتر” قائلاً:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم في لندن سعادة الوالد أحمد بن محمد بن علي السبيعي.”

وتابع:”نسأل الله له الرحمة والمغفرة و أن يسكنه فسيح جناته.. ولا حول ولا قوة إلا بالله و إنا لله و إنا إليه راجعون.”

وفاة أحمد السبيعي في لندن

وكان الوزير القطري الراحل أحمد السبيعي من أبرز الكفاءات الوطنية، وقد شغل العديد من المناصب في الحكومات المتعاقبة، ولد في مدينة الدوحة عام 1940.

درس في قطر وحصل على دبلوم مدرسة الصناعة ثم حصل على الدبلوم في مجال الدراسات العليا في مجال الهندسة الميكانيكية (الطرق) من المملكة المتحدة عام 1968.

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عمل في بداية حياته العملية كموظف في ادارة الاعتدة الميكانيكية سنة 1964، وتولى الكثير من المسؤوليات بسبب إخلاصه في عمله.

وفاة أحمد السبيعي في لندن
وفاة أحمد السبيعي في لندن

مناصب بارزة تولاها أحمد السبيعي

وكان “السبيعي” من أوائل القطريين الذين تولوا مناصب حكومية سنة 1969 كمدير إدارة الاعتدة الميكانيكية.

وبجانب توليه عمل مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية عام (1980)، عمل كذلك عضوا في لجنة الخدمات الفنية في وزارة الأشعال العامة (1985).

وبجانب توليه عمل مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية عام (1980) عمل كذلك عضوا في لجنة الخدمات الفنية في وزارة الأشعال العامة (1985).

ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للحديد والصلب (1987) وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية (1987).

وزيراً للصناعة والأشغال العامة

وعُيّن وزيراً للصناعة والأشغال العامة في التشكيل الوزاري عام 1989. ثم في التشكيل الثاني عام 1992، وفي عام 1997 تم تعيينه وزيراً للكهرباء والماء بالإضافة إلى القيام بأعمال وزير العدل.

وكان عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية (1987) وعضواً منتدباً في مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت وشركة الحديد والصلب (1974) ثم نائب الشركة عام (1977)، وعضو اللجنة المؤقتة لحماية البيئة ورئيس العمليات البحرية (1980) ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع مصهر الألومنيوم.

نعي واسع للوزير الراحل

ورثى الوزير الراحل أحمد السبيعي، عدد من محبيه ومعارفه على مواقع التواصل مستذكرين دوره في خدمة قطر الحديثة من خلال المناصب الكثيرة التي تولاها وأثبت جدارة وكفاءة عاليتين.

وفي هذا السياق قال حمد الكواري: “عملت معه وزيرا وعرفته صديقا فعرفت فيه الأخلاق العالية وطيب المعشر ومحبة الناس وتفانيه في خدمة بلده”.

وقال “حسن “:”أحسن الله عزاءكم وعظّم أجركم وجبر قلوبكم وتولّى الفقيد والدكم أحمد بن محمد بن علي السبيعي بالرحمة وجنّات النعيم”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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