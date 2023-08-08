دراسة أميركية تكشف عن أسباب تضاعف وفيات النساء بسبب شرب الكحول

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وطن-حللت دراسة أمريكية حديثة نُشرت في JAMA اتجاهات الوفيات المرتبطة بالكحول في الولايات المتحدة بين عامي 1999 و 2020، وأظهرت النتائج زيادة كبيرة في معدلات الوفيات بين النساء، لاسيما بين النساء البيض غير اللاتينيين.

وبحسب الدراسة، فإنه بين عامي 2018 و 2020، زاد عدد الوفيات كل عام بسبب الإدمان على الكحول، وكان ذلك، بنسبة 12.5٪ للرجال و 14.7٪ للنساء، بحسب ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

زيادة التعرض النساء لضرر الكحول

أحد الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة في الوفيات المرتبطة بالكحول بين النساء هو زيادة استهلاكهن له. كما أن التفسير الآخر للزيادة في الوفيات المرتبطة بالكحول بين النساء هو زيادة تعرضهن للأضرار المرتبطة بالكحول.

وفي الواقع، لدى النساء قدرة أقل على تخفيف تركيز الكحول بسبب انخفاض حجم دمهن مقارنة بالرجال. وهذا يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالكحول، مثل التهاب المعدة والتسمم واعتلال عضلة القلب ومشاكل الكبد والأمراض العقلية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

تعاني 500000 امرأة من إدمان الكحول في فرنسا

لذلك من الضروري وضع تدابير صحية عامة هادفة لتوعية النساء بأخطار الإفراط في استهلاك الكحول ومساعدتهن على حماية أنفسهن. وفقًا لبيانات من Alcohol Info Service، تعاني ما لا يقل عن 500000 امرأة من إدمان الكحول في فرنسا، على سبيل المثال لا الحصر.