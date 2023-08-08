دبلوماسي إيطالي سابق: صفقة التطبيع بين السعودية وإسرائيل خدعة لطمس حقوق الفلسطينيين

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وطن- قال الدبلوماسي الإيطالي السابق ماركو كارنيلوس، إن أي صفقة مقترحة بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة هي خدعة لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

جاء ذلك في سياق مقال للدبلوماسي السابق في موقع “ميدل إيست آي“، استهله بالقول: “توقع كبير كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان في مقال رأي، صفقة محتملة قيد الإعداد في الشرق الأوسط من شأنها أن تغير قواعد اللعبة في المنطقة”.

من خلال اتصالاته المميزة داخل الإدارة الأمريكية ، يدعي فريدمان أن الرئيس جو بايدن يتصارع مع ما إذا كان يجب متابعة إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية يتضمن تطبيع السعودية للعلاقات مع إسرائيل، بشرط أن تقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين تحافظ على إمكانية حل الدولتين.

لذلك، إذا قامت المملكة العربية السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، فقد تحصل في المقابل على اتفاقية أمنية متبادلة مع الولايات المتحدة وتنازلات إسرائيلية غير محددة، ليس لإنجاز حل الدولتين لكن ببساطة من أجل الحفاظ على مثل هذا الاحتمال الافتراضي.

وتقديم تنازلات للحفاظ على إمكانية حل الدولتين يعني عمليًا تمديدًا إلى أجل غير مسمى للوضع الراهن القائم منذ عقود، مع استمرار الضم الزاحف لأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وستكون النتيجة النهائية عدم وجود ظروف لائقة لأي نوع من حل الدولتين.

وعلق الدبلوماسي الإيطالي السابق على ذلك بالقول: “هذه خدعة أخرى لإنكار حقوق الفلسطينيين مرة أخرى”.

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وألقت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالفلسطينيين تحت الحافلة من خلال تغليف اتفاقيات إبراهيم، كما أن إدارة الرئيس جو بايدن، التي هي أكثر اعتدالًا وتعاطفًا ولكنها ليست أقل غدرًا، تخدعهم ببساطة مرة أخرى.

هذا النهج هو الخطأ المعتاد الذي تتبعه الإدارات الأمريكية منذ عقود، حيث يتم العمل على خدمة إسرائيل في المقام الأول لكن ذلك لا يؤدي أبدًا إلى نتائج ولكن فقط أوهام قصيرة.

ولطالما تحطمت مثل هذه الأوهام من قبل السياسيين الإسرائيليين الذين عملوا بشكل منهجي على تحريك أهداف المفاوضات لصالحهم.

وإذا لعب الفلسطينيون هذه اللعبة الأمريكية مرة أخرى ، فسيظهر أن يأسهم الآن يتجاوز نقطة اللاعودة، وفق كاتب المقال.

وإذا كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبير مبعوثي البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك – المهندسين المزعومين لهذه الخدعة الجديدة – مقتنعين بالفعل بجودة اقتراحهم الجديد، فسوف يدركون قريبًا مدى سهولة ذلك. وسرعان ما تخدعهم إسرائيل مرة أخرى.

وإذا سارت الأمور وفقًا لخطة واشنطن، فستكون إسرائيل في وضعها المعتاد المربح للجانبين، وستحصل على دفعة من خلال تطبيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية وستواصل الضم الزاحف للضفة الغربية مع الحفاظ على حل الدولتين ، كما فعلت منذ عام 2003.

مكاسب سعودية

وستحصل المملكة العربية السعودية على التزام أمني غامض من الولايات المتحدة قد يكون بالكاد مطلوبًا بينما تقوم المملكة بتطبيع علاقاتها مع إيران، أما بالنسبة للفلسطينيين، بالطبع فسوف ينخدعون مرة أخرى.

ومن غير المؤكد كيف ستخدم مثل هذه الصفقة بالفعل مصالح المملكة العربية السعودية، ويسردها فريدمان بأنها معاهدة أمنية متبادلة على مستوى الناتو من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا تعرضت للهجوم (على الأرجح من قبل إيران) ؛ وبرنامج نووي مدني تراقبه الولايات المتحدة، والقدرة على شراء أسلحة أمريكية أكثر تقدمًا.

وفي 14 سبتمبر 2019 ، أدت الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تم إطلاقها من العراق إلى خفض إنتاج النفط السعودي بمقدار النصف لأكثر من أسبوع، في حين ظل الدرع العسكري الأمريكي الموجود بالفعل فوق المملكة العربية السعودية معطلاً، وهذا الدرس ما كان ينبغي نسيانه في الديوان الملكي السعودي.

وعلاوة على ذلك، وبينما تكافح الولايات المتحدة للبقاء بعيدًا عن روسيا في أوروبا والصين في آسيا، لا يمكن التسليم بأنها ستكون حريصة جدًا على إلزام نفسها باتفاقية أمنية متبادلة تتمحور مرة أخرى في الشرق الأوسط، وبخاصة بعد 20 عامًا من سنوات الحرب الكارثية في المنطقة.

درس إماراتي للسعودية

ويقول كاتب المقال: “بالنسبة للفوائد المحتملة الأخرى للمملكة السعودية ، يمكن لولي العهد محمد بن سلمان أن يسأل معلمه السابق، حاكم الإمارات محمد بن زايد (على الرغم من أنهم لم يعودوا على علاقة جيدة)، ما مدى صعوبة رؤية الإماراتيين. وكيف لعبت إسرائيل دورًا أساسيًا في منع الإمارات من الحصول على أسلحة أمريكية متطورة”.

ومن المفترض أن ينطبق الأمر نفسه على أي قائمة تسوق عسكرية سعودية ، وعلى طموحاتها النووية المدنية.

ويقول الدبلوماسي السابق: “سيكون مثل هذا الخداع أسهل بكثير مما كان متوقعا إذا كنت تعتقد أنه لحث السعوديين على توقيع الصفقة ، يدعي فريدمان أن نتنياهو يجب أن يكون مستعدًا لتقديم تعهد رسمي بعدم ضم الضفة الغربية – أبدا “، وأشار الكاتب إلى نتنياهو لا يلتزم بأي وعد من الأساس، وستقوم إسرائيل بعد ذلك بتوسيع حدودها البلدية والاستمرار في البناء بشكل غير قانوني.