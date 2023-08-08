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اكتشاف نفطي جديد في سلطنة عمان.. الأعلى منذ عقد وهذه التفاصيل

القدرة الإنتاجية للحقل الجديد ستبلغ 6000 بريمل يومياً ومن المُقدّر أن تبدأ المبيعات في غضون أقلّ من شهر

كتب فهمي الورغمي
اكتشاف نفطي جديد في سلطنة عمان.. الأعلى منذ عقد وهذه التفاصيل
اكتشاف نفطي في سلطنة عمان
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وطن- أعلنت شركة “أوكسيدنتال بتروليوم” الأمريكية عن اكتشاف حقل نفطي جديد في محافظة الظاهرة بقدرة إنتاجية 6000 ألف برميل يومياً، وهو حسب مسؤولة في الشركة الرائدة في الاكتشافات النفطية بالسلطنة، أعلى اكتشاف أولي منذ عقد.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية، فيكي هولوب، إن شركة أوكسيدنتال بتروليوم العملاقة قامت بحفر بئر استكشافية قريبة من الحقل البري في سلطنة عمان، حيث قدمت 6000 برميلًا من المكافئ النفطي يوميًا في اختبار الإنتاج، حسب ما نقلت عنها مجلّة “oilandgasmiddleeast“.

وتابعت في تصريحاتها التي جاءت على هامش المؤتمر الثاني لمناقشة الأرباح الفصليّة للشركة: “كان هذا أعلى اختبار إنتاج أولي في عُمان في العقد الأخير، وما زلنا نظهر فوائد تقنياتنا لتحديد الخصائص تحت السطحية في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت “هولوب” أن البئر الذي تم حفره في بلوك 65 “قيد الإنتاج الآن للمبيعات في أقل من شهر من اكتماله”.

ووصفت الإنجاز بأنه ليس أقل من “رقم قياسي”. وقالت إنه “علامة جيدة أخرى للإنتاج الصحي القادم من الشرق الأوسط”، مضيفة “لدينا فرص إضافية في عمان للآبار الإضافية المشابهة لتلك الموجودة في الشرق الأوسط، والمماثلة لـ بلوك 65. ”

اكتشاف نفطي جديد في سلطنة عمان
اكتشاف نفطي جديد في سلطنة عمان

فرص واعدة

قالت “هولوب” إن هذه الكتلة الخاصة (بلوك 65) مُنحت للشركة في عام 2019 وبالتعاون مع وزارة الطاقة العمانية، تظل الشركة “إيجابية بشأن الفرص” في بلد تُعد فيه “أكبر منتج مستقل”.

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يُشار أنه من خلال محفظة واسعة تزيد عن 24000 كيلومتر مربع من مساحات المنبع الموزعة على ثمانية كتل برية، أبلغت شركة Occidental Oman, Inc، أوكسيدنتال عمان، عن متوسط ​​إنتاج إجمالي قدره 220.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا (boed) في عام 2022.

وهذا يشمل 201.000 برميل من السوائل و 110 مليون مكعب قياسي قدم من الغاز. إن سعي الشركة الدؤوب للابتكار والاستفادة من الفرص في سوق الطاقة العالمي يضعها في طريق النجاح المستمر في المستقبل، حسب الموقع المذكور.

المصدرمجلّة oilandgasmiddleeast، رصد وتحرير وطن

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