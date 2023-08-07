10 رسائل أساسية يجب أن تخبر بها ابنك قبل مغادرته المنزل

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وطن-يعد التواصل مع أطفالنا أمر ضروري لتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة العالم الخارجي بأمان ومسؤولية. لذا، قبل مغادرتهم المنزل، من المهم أن نذكّرهم ببعض النصائح الأساسية التي ستساهم في رفاهيتهم وتطورهم الشخصي.

وفيما يلي استعرض موقع “مينتي سومبروسا” الإسباني، 10 رسائل مهمة يجب أن تقولها لابنك قبل أن يبدأ يومه:

1. “ثق بحدسك واستمع إلى صوتك الداخلي”

علم أطفالك أن يثقوا في حدسهم وأن يستمعوا إلى أصواتهم الداخلية، لأن غرائزنا غالبًا ما تحذرنا من الأخطار المحتملة أو المواقف غير المريحة. اشرح لهم أنه إذا كان هناك شيء ما لا يبدو صحيحًا أو آمنًا، فمن الأفضل دائمًا الابتعاد والحصول على المساعدة إذا لزم الأمر. إن تعزيز ثقتهم بأنفسهم في اتخاذ القرار سيمنحهم الأمن للتصرف بمسؤولية في المواقف المختلفة.

2. “اعتني بمساحتك الشخصية وضع حدودًا”

من الضروري تعليمهم الاهتمام بمساحتهم الشخصية ووضع حدود مع الآخرين، جسديًا وعاطفيًا. اشرح لهم أن لديهم الحق في قول “لا” إذا كان هناك شيء ما يجعلهم يشعرون بعدم الارتياح، وأنه لا ينبغي لأحد أن يلمسهم أو يغزو مساحتهم دون موافقتهم. إن تقوية تقديرهم لذاتهم وقدرتهم على وضع حدود صحية سيساعدهم في الحفاظ على علاقات محترمة وآمنة مع الآخرين.

3. “احتفظ دائمًا بهاتفك مشحونًا وبه رصيد كاف”

ذكّرهم بأهمية حمل هاتفهم المحمول دائمًا مع شحن رصيد كافٍ ليتمكنوا من التواصل معك أو مع شخص يثقون به في حالة الطوارئ. علاوة على ذلك، علمهم استخدام ميزات مكالمات الطوارئ أو تطبيقات الموقع إذا لزم الأمر. اشرح أن الهاتف هو أداة قيمة للبقاء على اتصال واطلب المساعدة في حالات الحاجة.

4. “تجنب إعطاء معلومات شخصية للغرباء”

يعد تعليمهم الاحتفاظ بمعلوماتهم الشخصية وعدم مشاركتها مع الغرباء، سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا، أمر ضروري للغاي. واشرح لهم المخاطر المرتبطة بمشاركة البيانات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائط وكيف يمكن للناس خداعهم. إن تعزيز وعيهم بالخصوصية والأمن على الإنترنت سيمكنهم من حماية هويتهم ورفاهيتهم.

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5. “لا تكشف عن خططك لأشخاص لا تعرفهم جيدًا.”

ذكّرهم بعدم مشاركة خططهم أو أنشطتهم مع أشخاص لا يعرفونهم جيدًا، بالإضافة إلى ذلك، اشرح لهم أن الكشف عن الكثير من المعلومات للغرباء يمكن أن يعرض أمنهم وخصوصيتهم للخطر. وفي المواقف الاجتماعية أو عند مقابلة أشخاص جدد، علمهم توخي الحذر وعدم إعطاء تفاصيل شخصية غير ضرورية.

6. “لا تقبل الحلوى أو الهدايا من الغرباء.”

إن تعليمهم رفض الحلويات أو الهدايا أو الأشياء من الغرباء يساعدهم على تجنب المخاطر المحتملة، مثل محاولات الاختطاف أو الإساءة. اشرح لهم أنه على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يبدو لطيفًا ، فمن المهم عدم قبول أي شيء من الغرباء وطلب المساعدة من شخص بالغ موثوق به إذا قدم لهم شخص لا يعرفونه شيئًا.

7. “إذا شعرت بالضياع ، فاطلب المساعدة من أم لديها أطفال.”

علمهم أن يطلبوا المساعدة من أم مع أطفال إذا شعروا بالضياع في مكان عام. توضح أن الأمهات اللواتي لديهن أطفال غالبًا ما يكن جديرات بالثقة ومتفهمات ، ويمكنهن تقديم المساعدة في لم شملهن مع والديهن أو طلب المساعدة من السلطات إذا لزم الأمر. إن تعزيز استراتيجية الأمان هذه سيمنحهم خيارًا آمنًا وسهل التذكر لطلب المساعدة إذا شعروا بالضياع أو الخوف.

8. “حافظ على وضعية آمنة وانظر أثناء المشي”

ذكرهم بأهمية الحفاظ على وضعية واثقة وعين يقظة عند السير في الشارع أو في الأماكن العامة. اشرح أن الحفاظ على مظهر واثق وواثق يمكن أن يردع المجرمين المحتملين أو الأشخاص ذوي النوايا السيئة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يشجع على أهمية الانتباه إلى ما يحيط بك وتجنب المشتتات مثل الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة أثناء المشي.

9. “تعرف على الطرق الآمنة وتجنب المسارات المجهولة”

من الضروري تعليمهم معرفة الطرق الآمنة إلى وجهاتهم المعتادة، مثل المدرسة أو المنتزه، وتجنب المسارات غير المألوفة أو التي يسير عليها القليل. يوضح أن البقاء في أماكن مألوفة ومزدحمة يمكن أن يكون أكثر أمانًا وسيساعدهم على تجنب المواقف الخطرة. يمكن أن يكون تعليمهم استخدام الخرائط أو تطبيقات الملاحة مهارة مفيدة لضمان سلامتهم عندما يكونون بعيدًا عن المنزل.

10. “لا تدخل في سيارة شخص لا تعرفه”.

إن غرس قاعدة عدم ركوب شخص لا يعرفه أبدًا في سيارة ، حتى لو عرضوا المساعدة أو قالوا إنهم يعرفونهم، أمر بالغ الأهمية. يوضح أن ركوب سيارة شخص غريب يمكن أن يكون في غاية الخطورة ويعرض سلامتك ورفاهيتك للخطر. سيساعدهم تشجيع قاعدة الأمان هذه على اتخاذ قرارات مسؤولة وتجنب حالات الاختطاف أو الخطر.

باختصار، هذه الرسائل العشر الأساسية لسلامة طفلك وتوعيته قبل مغادرة المنزل تزودهم بالأدوات الأساسية لمواجهة العالم بطريقة آمنة وواعية.

إن تعزيز التواصل المفتوح والحرصي معهم يمنحهم الثقة لاتخاذ قرارات مسؤولة وحماية رفاههم في المواقف المختلفة. إن تذكيرهم بهذه الرسائل يوميًا سيعزز إحساسهم بالأمان ويسمح لهم بالعمل بمسؤولية في بيئتهم.