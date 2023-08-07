هبة نور بالكاش مايوه في إطلالة جريئة أغضبت محبيها (شاهد)

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وطن- تعرضت النجمة السورية هبة نور، لانتقادات من متابعيها، بعد ظهورها بالكاش مايوه لأول مرة.

ونشرت هبة نور مجموعة صور لها عبر “انستجرام”، وهي تستمتع بحمام شمسي أمام الشاطئ.

أحد سعيد

وكانت هبة نور ترتدي كاش مايوه بنقشة التايجر، وحاولت الفنانة ألا تظهر الكثير من مفاتنها بطريقة التصوير.

وعلقت الفنانة السورية: “أحد سعيد”.

لكن جرأة هبة نور أزعجت متابعيها فجاء في التعليقات: ” اتقي يوما ترجع الى ربك راضيا مرضيا”.

وكتبت أخرى: ” أخلاق هبة نور لاتسمح لها أن تظهر عارية تماماً”.

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وتساءل ثالث: “هالمرة صور حقيقية ولا فوتوشوب”.

قصة حب

في وقت سابق، كشفت هبة نور أن الشاب الذي تجمعها فيه علاقة عاطفية حاليا سوري الجنسية وبعيد عن الوسط الفني.

وعبرت هبة نور عن سعادتها الكبيرة بحالة الحب التي تعيشها.

وأعوزت الفنانة السورية السبب إلى أن هذه العلاقة جعلتها تشعر بالأمان الذي لم تعتد على وجوده في علاقاتها السابقة.

وأضافت خلال ظهورها في برنامج “ألبوم حياتي” المذاع على فضائية “صوت بيروت” أنها تتمنى أن يتوج هذا الحب بالزواج. لكنها تترك هذا الأمر للنصيب؛ لأن الزواج ليس قرارا مثل الحب والإعجاب.