الإثنين, أغسطس 7, 2023
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نانسي عجرم في موقف مُحرج في حفل زفاف.. العريس فضحها دون قصد (فيديو)

ارتدت نانسي في الحفلة فستاناً من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب بسعر 13.5 ألف دولار

كتب رفيف عبدالله
نانسي عجرم في موقف مُحرج في حفل زفاف بسبب ما فعله العريس دون قصد (فيديو)
إحراج نانسي عجرم
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وطن– وقعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في موقف محرج في حفل زفاف خاص كانت تحييه، بسبب العريس.

وفي فيديو متداول رصدته “وطن”، تظهر نانسي عجرم تغني للعروسين الذين كانا يتراقصان بجانبها.

صورة من الطفولة

لكن العريس فاجأ نانسي عجرم أثناء غناءها، بعرضه صورة جمعته بها في طفولته.

توقفت نانسي متفاجئة من الصورة التي كانت بها في إحدى الحفلات، والعريس التقط صورة معها حين كان طفلاً.

عمر نانسي عجرم

واحتضنت الفنانة اللبنانية العريس، حين اكتشفت أنه أحد معجبيها منذ طفولته.

لكن الجمهور رأى الموقف بطريقته، فجاء في التعليقات: ” قديش عمرها نانسي؟ 50 سنة؟”.

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وكتب آخر عن تصرف العريس: “أسوأ اشي ممكن تعمله لحدا بحاول دايماً يبين صغير بالعمر”.

وسخر ثالث ضاحكاً: “أنا حاسس إنه فضحها”.

بينما انتقدت سيدة ما حدث قائلة: ” أبيخ حركة إنك تحسس المرأة إنها كبرت”.

هذا وقد ارتدت نانسي في الحفلة، فستان أسود لامع بقصة صدر على شكل حرف v من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب بسعر 13.5 ألف دولار.

المصدررصد ومتابعة وطن

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