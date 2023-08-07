ميخائيل ميريلاشفيلي.. قصة الملياردير الإسرائيلي الذي عاقبته أوكرانيا بسبب دعمه لروسيا

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وطن- أفادت وكالة أنباء “زمان يسرائيل” العبرية، بأن الملياردير الإسرائيلي الجورجي ميخائيل ميريلاشفيلي أدرج في القائمة السوداء من قبل أوكرانيا بتهمة دعم الغزو الروسي للبلاد.

وقال شركاء ميريلاشفيلي، إن رجل الأعمال يتعرض للاضطهاد لأسباب وصفوها بأنها غير عادلة، زاعمين أن العديد من رجال الأعمال المدرجين في قائمة العقوبات الأوكرانية تمت إضافتهم فقط بسبب أسمائهم التي تبدو روسية.

وبينما ظهرت القائمة على موقع الحكومة الأوكرانية على الإنترنت في 28 فبراير الماضي، لم يتم الإبلاغ عن وضع ميريلاشفيلي في القائمة السوداء في إسرائيل حتى يوم أمس الاثنين.

وتحتوي القائمة السوداء لأوكرانيا على آلاف الأفراد والشركات المشتبه في دعمهم لروسيا، ويتضمن الإخطار عن ميريلاشفيلي دعوة للحكومات في جميع أنحاء العالم لمعاقبة هذا الشخص لدعمه حرب روسيا ضد أوكرانيا، وفق تقرير مفصل لموقع المونيتور.

ويشير الإخطار إلى تاريخ ميلاد ميريلاشفيلي لكن لا توجد تفاصيل شخصية، كما يسرد سبب معاقبة ميريلاشفيلي وفقا لمرسوم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنيكسي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ولا يخضع ميريلاشفيلي لعقوبات في الوقت الحالي إلا من قبل أوكرانيا وليس من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، كما هو الحال مع العديد من القوائم السوداء لأوكرانيا.

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شهرة ميريلاشفيلي

وميريلاشفيلي معروف في إسرائيل لأسباب عديدة، وقد أدرجته مجلة “Business St. Petersburg” الصادرة باللغة الروسية في عام 2016، على أنه ثاني أغنى رجل أعمال هناك، بثروة صافية تقدر بنحو 3.6 مليار دولار.

ووضع منشور “إسرائيل فوربس” عائلة ميريلاشفيلي في المرتبة 144 على قائمتها لعام 2022 لأصحاب المليارات اليهود في العالم، بثروة تقدر بنحو 2.9 مليار دولار.

وتعمل مؤسسته التجارية في مجالات التكنولوجيا العالية والعقارات وبناء مراكز التسوق والكازينوهات وصناعة البترول والطاقة المتجددة.

كما أنه أحد مؤسسي رابع أكبر شبكة اجتماعية فكونتاكتي (تستخدم في الغالب في روسيا) وهو الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Watergen التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها ، والتي تطور أجهزة مياه الشرب في الغلاف الجوي.

وميريلاشفيلي يشغل حاليًا منصب رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي الآسيوي، ونائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي ورئيس المؤتمر اليهودي في سانت بطرسبرغ.

وكانت صحيفة “ذا ماركر” المالية الإسرائيلية قد نشرت في الماضي أن نتنياهو ساعد في الترويج لـ Watergen عندما كانت لا تزال شركة ناشئة.

ويتسحاق نجل ميريلاشفيلي هو صاحب القناة 14 التابعة لليمين الإسرائيلي، وقدرت صحيفة “مكور ريشون” الإسرائيلية – العام الماضي – أن عائلة ميريلاشفيلي استثمرت الملايين في الجهود المبذولة لجعل القناة 14 مربحة.

ومكَّن تشريع عام 2017 بشأن تحويل القنوات العامة إلى قنوات تجارية القناة 20 العامة السابقة، والتي تسمى أيضًا قناة التقليد، من تحويل نفسها إلى مؤسسة.

في ذلك الوقت، اتهمت المعارضة حكومة نتنياهو بإقرار القانون لمجرد استيعاب القناة اليمينية. وتبرع كل من الأب والابن في الماضي لقادة حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف ويرتبطون بالعديد من السياسيين الإسرائيليين من أصل روسي.

ميريلاشفيلي ليس استثناء

وميريلاشفيلي ليس الإسرائيلي الوحيد الذي يحمل جنسية مزدوجة مدرجًا على القائمة السوداء من قبل أوكرانيا. يعقوب قدمي، الذي ترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي ناتيف (المسؤول عن الاتصالات مع اليهود في كتلة الاتحاد السوفيتي السابق) من عام 1992 إلى عام 1999 ، يظهر أيضًا في القائمة.

على عكس ميريلاشفيلي ، تم إدراج كيدمي أيضًا في القائمة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي. وخلافًا لميريلاشفيلي أيضًا، فإن الإخطار الأوكراني يفصل الاتهامات المطولة ضده، بما في ذلك مشاركته المزعومة في العروض الدعائية المؤيدة للكرملين، والاتهامات المزعومة من جانبه ضد القادة الأوكرانيين وتصنيفهم على أنهم نازيون.

ومن حاملي الجنسية الإسرائيلية الذين أقرتهم أوكرانيا رومان أبراموفيتش وإيجور زيمنكوف وابنه جوناثان زيمنكوف وجلعاد بيفلاك وفيكتور فيكسيلبرج وفياتشيسلاف موشيه كانتور وسيرجي أدونييف.

كل هؤلاء الأشخاص يظهرون أيضًا على القائمة السوداء للولايات المتحدة بشأن أوكرانيا. ومع ذلك، هذه مجرد قائمة جزئية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنها لا تحتفظ بقوائم الإسرائيليين الخاضعين لعقوبات من قبل أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

كما أشارت السفارة الأوكرانية في إسرائيل إلى أنه كان من الصعب في العديد من الحالات تحديد الجنسيات المختلفة التي يحملها الأشخاص الخاضعون للعقوبات ، ولهذا السبب لا تستند القوائم إلى الجنسية.