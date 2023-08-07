الإثنين, أغسطس 7, 2023
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اقتصاد

من هي العاصمة العربية التي فيها أكثر من 7400 مليونير و5 مليارديرات!؟

جاءت العاصمة القطرية الدوحة في المرتبة 44 عالمياً والثالث عربياً مع عدد مليونيرات يصل إلى 21500 شخص

كتب أنس السالم
القاهرة من أغنى مدن العالم فيها أكثر من 7400 مليونير و5 مليارديرات
القاهرة من أغنى مدن العالم فيها أكثر من 7400 مليونير و5 مليارديرات
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وطن – يوجد في العاصمة المصرية، القاهرة أكثر من 7400 مليونير، و5 مليارديرات، و27 شخصا ثروتهم تتجاوز حاجز الـ 100 مليون دولار.هذا بحسب تقرير شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية Henley & Partners.

وقد جاءت القاهرة في المركز الخامس عربياً في التقرير الذي ضم أغنى 50 مدينة .

يوجد في القاهرة أكثر من 7400 مليونير و5 مليارديرات
يوجد في القاهرة أكثر من 7400 مليونير و5 مليارديرات

في حين كانت “دبي” في المرتبة الـ 20 عالمياً مع 68400 مليونير، و15 مليارديرا، و206 أشخاص ثروتهم تتجاوز 100 مليون دولار.

فيما احتلت أبوظبي المرتبة الثانية عربياً، و39 عالمياً بعدد مليونيرات بلغ 24200 شخص.

21500 مليونير في الدوحة 

وجاءت العاصمة القطرية الدوحة في المرتبة 44 عالمياً، والثالث عربياً، مع عدد مليونيرات يصل إلى 21500 شخص. إضافةً إلى 48 من أصحاب الثروات الفائقة التي تتجاوز 100 مليون دولار.

18100 مليونير في الرياض 

بينما كانت العاصمة السعودية الرياض، صاحبة المركز الرابع عربياً، والـ 47 عالمياً، مع أكثر من 18100 مليونير ثروتهم تتجاوز مليون دولار، و8 مليارديرات. إضافةً إلى 63 شخصا ثروتهم تتجاوز 100 مليون دولار.

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في الرياض أكثر من 18100 مليونير ثروتهم تتجاوز مليون دولار، و8 مليارديرات
في الرياض أكثر من 18100 مليونير ثروتهم تتجاوز مليون دولار، و8 مليارديرات

كما كانت إمارة الشارقة صاحبة أعلى معدلات الزيادة في أعداد المليونيرات عربياً والسابعة عالمياً بنسبة 84% خلال العقد الماضي. ليصل عددهم إلى 3800 شخص.

كما جاءت الدار البيضاء ضمن القائمة مع ارتفاع أعداد المليونيرات بنسبة 28% إلى 2800 شخص.

أغنى مدينة في العالم 

لكنّ أغنى مدن العالم، وفقاً للتقرير فيه مدينة “نيويورك” الأمريكية.

نيويورك أغنى مدينة في العالم 
نيويورك أغنى مدينة في العالم 

تضم نيويورك وهي أغنى مدن العالم كما ذكر التقرير أكثر عدد من أصحاب الثروات بصافي ثروة تتجاوز مليون دولار، والبالغ عددهم 340 ألف شخص، فضلاً عن 58 مليارديراً. إضافةً إلى 724 شخصا ثروتهم تتخطى 100 مليون دولار.وفق العربية 

المصدرالعربية نت - Henley Global

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