مركز سلامة الغذاء العُماني يحذر من منتج مصري شهير:”تخلصوا منه فورا”

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وطن- حذر مركز سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان، من منتج غذائي يتواجد في الأسواق العمانية ويتم استيراده من مصر، بعد اكتشاف وجود إصابات حشرية به، ما قد يتسبب بأضرار لمستهلكي هذا المنتج.

وفي هذا السياق نشر المركز عبر حسابه الرسمي بتويتر، بيانا تحذيريا كشف فيه أنه ورد إليه عن طريق نظام “الإنذار الخليجي السريع للغذاء”، ما يفيد بوجود إصابات حشرية في منتج “بامية زيرو مجمدة”، من إنتاج شركة مصرية.

وكشف البيان عن هوية الشركة المصنعة في مصر بالقول، إن المنتج من العلامة التجارية (سنابل) التي تحمل رقم الدفعة (BK3006NA).

تحذير | ورد لـ #مركز_سلامة_وجودة_الغذاء عن طريق نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء ما يفيد وجود إصابات حشرية في منتج

" بامية زيرو مجمدة " من العلامة التجارية (سنابل) التي تحمل رقم الدفعة (BK3006NA ) التفاصيل 🔻 pic.twitter.com/RQN2cNK7DT — مـركز سلامـة وجـودة الغـذاء (@FSQC_OM) August 5, 2023

بيانات المنتج المصري الذي تم التحذير منه

كما أوضح مركز سلامة وجودة الغذاء العماني، بيانات “منتج البامية المجمدة” المشار إليه بالكامل.

وكشف أن حجمه 400 جرام، وأنه تاريخ إنتاجه في 1 ديسمبر 2022، وتاريخ الانتهاء 1 مايو 2024، بحسب البيانات المدونة عليه.

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وقال المركز إنه حرصا على صحة وسلامة المستهلك فإنه يود أن يؤكد بأنه اتخذ كل ما يلزم لإيقاف استيراد المنتج بالمنافذ الحدودية، ويعمل حاليا على التأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتجات المتأثرة إن وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوصى مركز سلامة وجودة الغذاء في سلطنة عمان، جميع المستهلكين بتجنب استهلاك المنتج حسب البيانات الموضحة والتخلص منه.

وأثنى العديد من العمانيين، على جهود أجهزة الدولة في المتابعة والرقابة خاصة في الشؤون التي تخص صحة المواطنين، وحرصها على تأمين كافة المنتجات التي تدخل للسلطنة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، قبل دخولها بيوت العمانيين.

ودعا البعض لمراقبة سلع أخرى في السوق، حيث غرد ناشط:”جماعة الخير فيه منتجات رخيصة من دولة بنجلاديش بدت تغزو السوق من أطعمة وحلويات للأطفال ومياه شرب.”

وتابع داعيا السلطات لضرورة مراقبتها وتحليل عينات منها:”أتمنى منكم أخذ عينات على جميع المنتجات.. وخاصة أن هذه الدول ليست بذلك المستوى في جودة تصنيع الأغذية وغيرها.”