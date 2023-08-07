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مبابي يتسكع برفقة فتاتين عاريتين على جزيرة إيطالية بينما قمصانه يتم إخلاؤها من المتجر (شاهد)

أنباء شبه مؤكدة بأن كيليان مبابي سينتقل لنادي ريال مدريد الإسباني

كتب فهمي الورغمي
مبابي يتسكع برفقة فتاتين عاريتين على جزيرة إيطالية بينما قمصانه يتم إخلاؤها من المتجر (شاهد)
كيليان مبابي
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وطن- نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، مجموعة من الصور تظهر لاعب المنتخب الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، غي مكترثا بأزمته مع النادي الباريسي ويقضي وقتا ممتعا مع الأصدقاء.

وشوهد “مبابي” وهو ينزل من طائرة خاصة مترفة إلى جانب صديق قبل أن يشق طريقه إلى نادٍ شاطئي في جزيرة “سيردينيا” في البحر الأبيض المتوسط والتي أصبحت بقعة ساخنة للاعبي كرة القدم الذين يستمتعون برحلاتهم هذا الصيف.

ثم شوهد مسترخيًا بجوار حمام سباحة إلى جانب صديقتين ترتديان البكيني أثناء امتصاصهما أشعة الشمس في الجزيرة الواقعة جنوب إيطاليا.

فتيات بالبكيني

وظهر “مبابي” مسترخيا ومرتديًا سروال سباحة بيج ونظارة شمسية، بينما كان يهدف إلى زيادة وقته بعيدًا عن تدريب باريس سان جيرمان.

وكانت إحدى صديقاته ترتدي بيكيني ذهبي بينما كانت الأخرى ترتدي اللون الأبيض ، ووشوهدتا الاثنتين وهما ترتديان نظارات متشابكة بينما كانا يستمتعان بكوكتيل.

إشارة مثيرة للجدل

شوهد النجم الفرنسي وهو يحتفل في وقت لاحق من ذلك المساء مع جناح ريال مدريد رودريجو – مما زاد من التكهنات بأنه سينضم إليه في مدريد.

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ولم يظهر أن كيليان مبابي منزعج من مشاكله مع باريس سان جيرمان، حيث عاش النجم الفرنسي صيفًا فوضويًا حتى الآن بعد أن تركه باريس سان جيرمان خارج تشكيلة الفريق استعدادًا للموسم الجديد عندما أصبح واضحًا أنه لن يوقع عقدًا جديدًا في النادي .

وقد أُجبر على التدرب بعيدًا عن فريق باريس سان جيرمان الأول مع مجموعة من اللاعبين المسمى “غير المرغوب فيهم” – والتي تضم أمثال نجم ليفربول السابق جيني فينالدوم والفائز بكأس العالم لياندرو باريديس .

باريس سان جيرمان يخلي متجره من قمصان مبابي

ويأتي هذا بينما انتشر مقطع فيديو يظهر قيام نداي باريس سان جيرمان بإخلاء متجره في العاصمة الفرنسية “باريس” من قمصان كيليان مبابي، الأمر الذي يؤكد بأنه لن يكون حاضرا مع النادي في الموسم الجديد.

المصدرذا صن ، توتير ، رصد وتحرير وطن

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