الإثنين, أغسطس 7, 2023
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حياتنا

كيف يمكن للكراهية أن تدمر صحتك العقلية؟

"الكراهية شعور مدمّر"

كتب معالي بن عمر
الكراهية
الكراهية
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وطن-الكراهية؛ شعور قوي عشناه جميعًا في مرحلة ما من حياتنا. وفي حين أنه من الطبيعي أن نشعر بالغضب أو الاشمئزاز تجاه مواقف أو أشخاص معينين، فإنه عندما تتجذر الكراهية وتصبح شعورًا دائمًا، يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على صحتنا العقلية، بحسب ما أفاد به موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني.

1. التأثيرات السامة على الدماغ

تُنشط الكراهية المزمنة مناطق الدماغ المرتبطة بالعواطف السلبية، ما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول. هذا يمكن أن يسبب زيادة القلق والتهيج وصعوبة التركيز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتأثر المرونة العصبية للدماغ، ما قد يؤدي إلى أنماط تفكير سلبية وجامدة.

تنشط الكراهية المزمنة مناطق الدماغ المرتبطة بالعواطف السلبية
الكره

2. العزلة الاجتماعية

يمكن أن تولد الكراهية الاستياء وعدم الثقة تجاه الآخرين، ما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية. يميل الكارهون إلى الانسحاب من أحبائهم، ما من شأنه أن يؤدي إلى الشعور بالوحدة والاغتراب. وترتبط العزلة الاجتماعية بزيادة خطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب والقلق.

3. التأثير على العلاقات الشخصية

الكراهية يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بعلاقاتنا الشخصية. كما يمكن أن تؤدي المواقف السلبية والعدائية تجاه الآخرين إلى حدوث صراع وتمزق في الصداقات والعلاقات الرومانسية وحتى في مكان العمل. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر عدم القدرة على التسامح والشعور بالاستياء، على روابطنا العاطفية مع الآخرين.

4. المشاعر السلبية

يمكن أن تصبح الكراهية حلقة من السلبية حيث يشعر الشخص بأنه محاصر في دوامة من المشاعر السلبية. كلما تم تغذية الكراهية، زادت قوتها وترسيخها في العقل، وتوليد المزيد من الأفكار السلبية والمدمرة. ثمّ، قد يكون من الصعب كسر هذه الحلقة ويمكن أن تؤدي إلى يأس عميق، وفق ما ترجمته “وطن“.

التأثيرات السامة على الدماغ
الصحة العقلية

5. التأثيرات الجسدية على الجسم

ينعكس التأثير السلبي للكراهية على صحتنا العقلية، والجسد، حيث يمكن أن يؤثر التوتر والإجهاد المزمنان سلبًا على جهاز المناعة ويزيدان من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية واضطرابات المناعة الذاتية.

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6. فقدان الشعور بالرفاهية

يمكن أن تستهلك الكراهية أفكارنا وعواطفنا، ما يتركنا نشعر دائمًا بعدم الارتياح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون فقدان الإحساس بالرفاهية والقدرة على العثور على الفرح في الحياة، نتيجة مباشرة للكراهية المستمرة بمرور الوقت.

7. قلة النمو الشخصي

عندما تهيمن الكراهية علينا، من الصعب التركيز على النمو الشخصي والتطور العاطفي، إذ تعيق السلبية المستمرة القدرة على التعلم من تجاربنا وحل النزاعات بشكل بناء والتكيف مع المواقف الجديدة.

وختم الموقع بالقول، إن الكراهية؛ عاطفة مدمرة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على صحتنا العقلية ورفاهنا العاطفي. لذا، يجب أن تتعلم إدارة الكراهية والتحرّر منها، لتنمية عقل أكثر صحة وإيجابية. ويمكن أن يكون البحث عن الدعم العلاجي مفيدًا لأولئك الذين يكافحون للتعامل مع هذه المشاعر الشديدة وإيجاد طرق بناءة لإدارتها.

الكراهية شعور مدمر
تأثير الكراهية على الصحة العقلية
المصدرمينتي أسومبروسا-ترجمة وتحرير وطن

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