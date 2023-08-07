الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
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رياضة

كم بلغ قيمة عرض ريال مدريد الأول لشراء مبابي هذا الصيف ؟!

ريال مدريد يتقدم بعرض بقيمة 180 مليون يورو للحصول على خدمات مبابي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
عرض ريال مدريد لشراء مبابي
عرض ريال مدريد لشراء مبابي
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وطن- أكدت تقارير صحفية فرنسية، عن تحديد نادي ريال مدريد قيمة عرضه الأول للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي ، الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وبحسب تقرير نشره صحيفة (ليكيب) الفرنسية، فإن إدارة ريال مدريد (الملكي) تحت قيادة رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز، قد حددت قيمة العرض الأول إلى نادي باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف.

قيمة عرض ريال مدريد لشراء مبابي

وأضافت الصحيفة، ” قيمة العرض الذي سيقدمه نادي ريال مدريد. لشراء كيليان مبابي، يبلغ 180 مليون يورو هذا الصيف”.

كما وتابعت، ” ريال مدريد لن يقوم بإرسال عرضه للتعاقد مع اللاعب مبابي، قبل أن يعلن الأخير رغبته في الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان في سوق الميركاتو الحالي”.

استبعاد مبابي من تدريبات باريس سان جيرمان

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد قررت في وقت سابق استبعاد الفرنسي كيليان مبابي من التدريبات مع النادي الباريسي، إلى جانب انضمامه إلى صفوف اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي، من أجل الضغط على اللاعب للرحيل هذا الصيف.

الفرنسي مبابي
الفرنسي مبابي

كما ووفق التقارير الصحفية الموثوقة، فإن باريس سان جيرمان اقترب بالفعل من أي وقت مضى في التعاقد مع البرتغالي الواعد غونزالو راموس القادم من صفوف نادي بنفيكا هذا الصيف. بصفقة بلغت 80 مليون يورو. كخيار بديل عن رحيل اللاعب مبابي.

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وشارك الفرنسي مبابي الموسم المنصرم مع باريس سان جيرمان. (البي أس جي)، في 43 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات، سجل فيها 41 هدفاً. كما وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كما ونجح هدف باريس سان جيرمان التاريخي مبابي، في التتويج بلقب الدوري الفرنسي. للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب نيل جائزة هداف الدوري الفرنسي الممتاز عن الموسم الماضي.

يذكر بأن عقد الفرنسي كيليان مبابي سينتهي مع نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، وبذلك سيسمح للاعب بالرحيل عن صفوف النادي بالمجان. وهذا الأمر لا تريده إدارة النادي التي تفكر في بيعه هذا الصيف.

المصدروطن + ليكيب + مواقع التواصل

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