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شركة غواصة “تيتان” تعلن عن رحلة جديدة مجنونة والهدف هذه المرة “كوكب الزهرة”

يخطط الشريك المؤسس لشركة OceanGate لتخطي مأساة تيتان وإرسال 1000 إنسان إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2050

كتب خالد الأحمد
شركة غواصة
غواصة تيتان
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وطن- أعلنت الشركة المالكة للغواصة تيتان الغارقة، عن التخطيط للقيام برحلة لكوكب الزهرة، مما أثار موجة من القلق والسخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي واصفين هذه الرحلة المرتقبة “برحلة الجحيم”، وخاصة أن الشركة تسببت في مصرع 5 أشخاص برحلتها التي أطلقتها مؤخرا منذ ما يقرب من شهر لأعماق المحيط لمشاهدة حطام تايتنيك.

ويخطط الشريك المؤسس لشركة “OceanGate” لتخطي مأساة “الغواصة تيتان“، وإرسال 1000 إنسان إلى كوكب الزهرة بحلول عام 2050.

ويأتي ذلك ضمن مشروع أطلق عليه اسم Humans2Venus. وبعد الحادثة المأساوية المتعلقة بالغواصة تيتان ، وضع غييرمو سونلاين ، المؤسس المشارك لشركة OceanGate ، نصب عينيه هدفًا جديدًا وطموحًا للغاية يتعلق بهذه المغامرة المجنونة.

كوكب الجحيم

ووفقاً لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، فقد تم إرسال أكثر من 40 مركبة فضائية باتجاه كوكب الزهرة، والعديد منها يدور ببساطة حول الكوكب.

وكانت الأولى في عام 1962 عندما ذهبت “مارينر 2” التابعة لناسا لرؤية أقرب جيران للأرض. ثم اكتشف العلماء أن كوكب الزهرة كان “يحمل العديد من الغازات الدفيئة الجامحة”.

إضافة إلى ذلك، غالبًا ما يطلق على كوكب الزهرة اسم كوكب الجحيم. ومع ذلك ، لا يبدو أن التحديات ستثني سونلاين عن خطوته القادمة.

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ويُطلق على كوكب الزهرة أيضًا توأم الأرض ، ونظرًا لأنه يشترك معها في نفس الحجم والكثافة مع الأرض ، فإن لقبه باسم Hell Planet معبر جداً.

غواصة تيتان
غواصة تيتان

مستعمرة فضائية عائمة

ويتكون الغلاف الجوي لكوكب الزهرة من رياح عالية السرعة تنتج مستويات سامة من ثاني أكسيد الكربون وسحب حمض الكبريتيك. وبالتالي ، فقد تم تثبيطه أو نادرًا ما يتم النظر فيه في المحادثة الجارية حول استكشاف الفضاء.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن سونلاين أخبر Insider أنه يخطط لإرسال 1000 شخص إلى مستعمرة فضائية عائمة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة بحلول عام 2050.

ولدعم هذا المشروع الطموح والمحفوف بالمخاطر ، أوضح لاحقًا لـوسائل إعلام أمريكية أنه سيكون من المبالغة التأكيد أن الزهرة “صالحة للسكن”.

لكن الاحتمالات تظل مفتوحة.

ما وراء حدود الأرض

ويخطط سونلاين لتنفيذ ذلك مع شركته Humans2Venus ، التي أسسها كمنظمة غير ربحية بعد مغادرته OceanGate.

المصدررصد وتحرير وطن

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