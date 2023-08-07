خطأ ساذج من سيدة سعودية يُشعل حريقا مروعا في محطة وقود (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق تسبُّب سيدة سعودية في إشعال حريق بمحطة وقود بمحافظة المزاحمية، غربي العاصمة الرياض، بسبب خطأ وُصف بأنها ساذج.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع تويتر، وبثته وسائل إعلام، أن السيدة انطلقت بسيارتها من محطة وقود بعدما كان العامل يواصل العمل على ملء السيارة بالوقود.

وظنّت السيدة أن العامل أكمل بالفعل تعبئة السيارة بالوقود، فهمّت بمغادرة المحطة، فحاول العامل إنقاذ الموقف عبر سحب خرطوم التعبئة من السيارة، لكنه محاولته باءت بالفشل.

وتسبب ذلك في سقوط خزان الوقود أرضا، ما أدّى إلى اندلاع النيران في محطة الوقود.

ظنّت أن العامل أكمل التعبئة.. سيدة تنطلق بسيارتها وتسبب حريقاً بخزان محطة وقود في #السعودية#OrientPlus pic.twitter.com/nM0gTXK2GJ — Orient أورينت (@OrientNews) August 6, 2023

مصرع 4 أطفال في حريق الأحساء

يُشار إلى أنه قبل أيام، شهدت السعودية فاجعة مؤلمة في مدينة العمران بمحافظة الأحساء شرقي المملكة، وذلك بعد وفاة 4 أطفال أثناء نومهم بسبب حريق شب بالمنزل في غياب الوالدين عنهم.

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وفي تفاصيل هذه المأساة، اندلع حريق في منزل مدرب المبارزة علي بن إبراهيم العبيد، والذي كان بداخله أبناؤه الأربعة (هبة 10 سنوات، وحسين 9 سنوات، وليان سنتين، ورهف سنة)، ما أسفر عن وفاتهم.

وبدأ الحريق من الدور الأرضي ثم امتد للطابق الثاني حيث يوجد المنزل، بمدينة العمران في الأحساء.

يأتي هذا فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن والد الأطفال قوله إن الحريق كان بسبب ماس كهربائي في الدور الأول، وتسبب الحريق باختناق الأطفال خلال نومهم.

وعلّق الأب المكلوم على هذه الفاجعة المأساوية قائلا: «هذه إرادة الله في هذا المصاب وليس أمامنا سوى الصبر والاحتساب».