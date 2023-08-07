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جويل ماردينيان تنافس عارضات البورنو.. “لابسة من غير هدوم” وتكشف ما لم تتخيله!

حرصت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان على إغلاق خاصية التعليقات على الصور لشدة جرأتها

كتب رفيف عبدالله
جويل ماردينيان تنافس عارضات البورنو..
جويل ماردينيان
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وطن- عادت خبيرة الجمال والموضة جويل ماردينيان، إلى انستغرام بعد اعتزال لم يدم أسبوعاً، بأجرأ إطلالة لها، أغلقت بسببها التعليقات.

وظهرت جويل ماردينيان بفستان أسود بعدة فتحات من ناحية الصدر والبطن والأرداف.

وضع الضحك

وكان ملفتاً أن الفستان الفاضح، أبرز صدر جويل ماردينيان بوضوح، خاصة أنها لم تكن ترتدي حمالات صدر.

جويل ماردينيان
الفستان الفاضح أبرز صدر جويل
جويل ماردينيان
أغلقت جويل خاصية التعليقات

واعتمدت جويل تسريحة الشعر المنسدل مع غرة من الأمام، وارتدت حذاءاً بنفسجياً عالياً.

وعلقت جويل: ” وضع الضحك المباشر للحفلة”.

جويل ماردينيان
جويل وصديقاتها
جويل ماردينيان
فعلت جويل وضعية الضحك

هيفاء وهبي معجبة

وحرصت خبيرة التجميل اللبنانية على إغلاق خاصية التعليقات على الصور، لشدة جرأتها.

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واللافت، أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هي أول المعجبين بإطلالة جويل.

وقبل أيام، نشرت جويل صورة سوداء مرفقة بتعليق غامض قالت فيه: “الحياة جنونية، فكيف ليوم رائع أم يتحول لأسوأ يوم.. سأعتزل الانستغرام لوقت طويل! أتمنى لكم أيام سعيدة فحسب”.

القصة ليست كاملة

لكن جويل عادت إلى مشاركة يومياتها عبر انستجرام، وظهرت ببكيني مع صديقتها وابنها بالتبني نيثين.

جويل ماردينيان
جويل وابنها بالتبني

وكتبت: ” تذكر هذا دائما! أنت لا تعرف أي شخص من مجرد حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي! حتى لو كانوا أكثر الناس صدقًا.. لأنه لا يمكنك رؤية سوى مقتطفات صغيرة من كل يوم ولا تعرض هذه المقتطفات القصة كاملة”.

وأضافت: “فكر في الأمر ، فنحن نلتقي ببعض الأشخاص الذين نتواصل معهم كل يوم.. وقد نزورهم في منازلهم ، وقد نعمل معهم ، ولكن إذا لم يتحدثوا عن حياتهم الخاصة ، فلن نعرف أي شيء عنهم!”.

جويل ماردينيان
جويل وصديقتها

وختمت جويل: “لا أحد يعرف أي شيء عن الحياة الخاصة لأي شخص ما لم يفتح ذلك الشخص قلبه ويتحدث! لقد قابلت آلاف الأشخاص وعملت معهم لكنني أعرف القليل منهم فقط بشكل صحيح!”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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