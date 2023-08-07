الإثنين, أغسطس 7, 2023
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بالزيّ العسيري.. هكذا تفاعلت حليمة بولند مع “العرضة الجنوبية” (شاهد)

العرضة الجنوبية عبارة عن فلكلور شعبي تراثي سعودي، مكون من شاعر ولاعبين (عرّاضة) وزير. وتتميز بتنظيمها وجمالها، تقام في الأعياد والأعراس

كتب فهمي الورغمي
بالزيّ العسيري.. هكذا تفاعلت حليمة بولند مع
حليمة بولند
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وطن- تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع مصوّر للإعلامية الكويتية حليمة بولند، في أحدث إطلالاتها من قرية طبب التاريخية إحدى قرى منطقة عسير، جنوب غرب المملكة، والتي تضم عدد من المواقع الأثرية الهامة.

وأظهر المقطع، حليمة بولند وهي ترتدي الزي العسيري التقليدي وتشارك أهل عسير احتفالاتهم.

وبدت بولند مستمتعة بمشاهدة العرضة الجنوبية وتوثق تلك اللحظات بهاتفها الجوال. مع الإشارة أن العرضة الجنوبية عبارة عن فلكلور شعبي تراثي سعودي، مكون من شاعر ولاعبين (عرّاضة) وزير. وتتميز بتنظيمها وجمالها، تقام في الأعياد والأعراس.

والزيّ العسيري هو الثوب المميز للمرأة في منطقة عسير(في الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية)، وتمت تسميته بذلك لوجود قصة فوق الورك تنزل منها قطع جانبية ليزداد اتساع الثوب.

ويُصنع الزي العسيري المعروف أيضاً بـ “المجنب العسيري” من أقمشة مختلفة، أبرزها القطن الأسود والساتان أو المخمل، ويطرز بخيوط حريرية متعددة الألوان، عند الصدر والأكمام وعلى طول خياطات الجنب.

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حليمة بولند
حليمة بولند

حليمة بولند وجدل مكالمة كريستيانو رونالدو

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند فيديو على سناب شات قالت فيه إن اللاعب كريستيانو رونالدو اتصل بهاتف غرفتها الفندقية عن طريق الخطأ، ووصفت الاتصال بأحلى غلطة، ليتحوّل اسمها في غضون ساعات لـ ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الاتصال الأول الذي تحدثت عنه بولاند بالخطأ، وفق قولها. لكنها وثقت اتصالا ثانيا من الدون هذه المرة ليطلب منها -كما تصف- أن يلتقيا في اللوبي.

وانتشر مقطع اتصال رونالدو بحليمة بسرعة جدا، وانقسم رواد المنصات بين من صدّق ادعاءات بولند ومن كذّبها، وبعضهم قال إنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لتزوير صوت النجم البرتغالي الذي انتقل مطلع العام الجاري لصفوف نادي النصر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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