الإثنين, أغسطس 7, 2023
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الفنانة السورية صباح الجزائري تقلّد الأميرة رجوة وترتدي نفس فستانها في دبي (صور)

ظهرت الأميرة رجوة بالفستان الوردي خلال حضورها عقد قران ابن الاميرة عالية الحسين شقيقة ملك البلاد قبل ايام

كتب أنس السالم
صباح الجزائري ترتدي نفس فستان الأميرة رجوة
صباح الجزائري ترتدي نفس فستان الأميرة رجوة
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وطن – من أمام برج خليفة في دبي، أطلّت الفنانة صباح الجزائري، بنفس فستان ارتدته الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مؤخراً .

وظهرت الفنانة صباح الجزائري بفستان ناعم باللون الوردي، وهو نفس الفستان الذي ظهرت فيه الأميرة رجوة خلال حضورها عقد قران ابن الاميرة عالية الحسين شقيقة ملك البلاد، طلال الصالح على الانسة دانا الشيشان.

صباح الجزائري
صباح الجزائري

ورآى بعض المعلقين أنّ الفنانة السورية صباح الجزائري تقلّد بارتدائها فستــان الأميرة رجوة .

فستان الأميرة رجوة
فستان الأميرة رجوة

وكانت الأميرة رجوة أطلّلت خلال حضورها تلك المناسبة، مع زوجها ولي العهد، وشقيقه الأصغر هاشم، مرتديةً فستاناً أنيقًا من باكو رابان Paco Rabanne باللون الزهري. ويبدو مزيّناً برسومات على شكل أوراق نباتية .

فستان الأميرة رجوة الحسين
الأميرة رجوة الحسين

وتعد هذه الصورة التي تم تداولها بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلاً كبيراً، أحدث ظهور للأميرة رجوة الحسين .

وتزوجت الأميرة رجوة آل سيف الأمير الحسين بن عبد الله في حفل زفاف ملكي، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية.

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حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف
زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي. بينهم ويليام، أمير بريطانيا وزوجته كيت، أميرة ويلز.

المصدررصد وطن (انستغرام) - etbilarabi

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