الفنانة السورية صباح الجزائري تقلّد الأميرة رجوة وترتدي نفس فستانها في دبي (صور)

- Advertisement -

وطن – من أمام برج خليفة في دبي، أطلّت الفنانة صباح الجزائري، بنفس فستان ارتدته الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مؤخراً .

وظهرت الفنانة صباح الجزائري بفستان ناعم باللون الوردي، وهو نفس الفستان الذي ظهرت فيه الأميرة رجوة خلال حضورها عقد قران ابن الاميرة عالية الحسين شقيقة ملك البلاد، طلال الصالح على الانسة دانا الشيشان.

ورآى بعض المعلقين أنّ الفنانة السورية صباح الجزائري تقلّد بارتدائها فستــان الأميرة رجوة .

وكانت الأميرة رجوة أطلّلت خلال حضورها تلك المناسبة، مع زوجها ولي العهد، وشقيقه الأصغر هاشم، مرتديةً فستاناً أنيقًا من باكو رابان Paco Rabanne باللون الزهري. ويبدو مزيّناً برسومات على شكل أوراق نباتية .

وتعد هذه الصورة التي تم تداولها بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلاً كبيراً، أحدث ظهور للأميرة رجوة الحسين .

وتزوجت الأميرة رجوة آل سيف الأمير الحسين بن عبد الله في حفل زفاف ملكي، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية.

- Advertisement -

وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي. بينهم ويليام، أمير بريطانيا وزوجته كيت، أميرة ويلز.