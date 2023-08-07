الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
الرئيسيةرياضةالرسام إنييستا قريب من الانتقال إلى الدوري الإماراتي
رياضة

الرسام إنييستا قريب من الانتقال إلى الدوري الإماراتي

نادي الإمارات قريب من التوقيع مع الرسام الإسباني إنييستا هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
انتقال إنييستا إلى الدوري الإماراتي
انتقال إنييستا إلى الدوري الإماراتي
- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الرسام الإسباني أندريس إنييستا  39 عاماً، نجم نادي برشلونة السابق، من التوقيع مع أحد الأندية في الدوري الإماراتي الممتاز لكرة القدم هذا الصيف.

وكان نادي الإمارات قد تحدث في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، عن استقبال النجم الإسباني المخضرم إنييستا. دون أن يعلن النادي عن صفقة التعاقد معه في سوق انتقالات الميركاتو للانتقالات الجاري.

انتقال إنييستا إلى الدوري الإماراتي

وذكرت وكالة فرانس برس الدولية، عن اقتراب الإسباني إنييستا بالفعل من اللعب في صفوف نادي الإماراتي، في سوق الانتقالات الصيفية.

فيما لم تكشف التقارير عن تفاصيل صفقة الإسباني إنييستا، مع نادي الإمارات في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وقرر اللاعب إنييستا الرحيل عن صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني. بعد نحو 5 مواسم شارك فيها مع النادي منذ قدومه في عام 2018، قادماً من نادي برشلونة، إلا أن اللاعب رفض فكرة الاعتزال هذا العام.

- Advertisement -

كما ورد الإسباني إنييستا، بشأن اعتزاله كرة القدم بعد رحيله عن صفوف نادي فيسيل الياباني، ” لا أعرف .. لكنني أشعر بأنني قادر على مواصلة اللعب”.

إنييستا
إنييستا

أبرز محطات إنييستا في عالم كرة القدم

وبدأ الإسباني المخضرم إنييستا مشواره في عالم كرة القدم من بوابة نادي برشلونة (البلوغرانا) في عام  1996، كما أنه شكل مع الثلاثي تشافي وليونيل ميسي حقبة ذهبية على مستوى حصد الألقاب على المستوى المحلي والقاري.

كما ولعب إنييستا الملقب ب”الرسام” نتيجة دقة تمريراته داخل أرضية ملعب المباراة، نحو 442 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات، سجل 35 هدفاً على مستوى اللعب في مركز خط الوسط الهجومي.

ورحل إنييستا عن صفوف نادي برشلونة إلى الدوري الياباني من بوابة النادي فيسيل كوبي الياباني عام 2018.

يذكر بأن اللاعب الأسطورة إنييستا قد توج. ب32 لقباً على المستوى المحلي والقاري، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم 9 مرات.

المصدروطن + نادي الإمارات تويتر + وكالة فرانس برس

اقرأ أيضاً

رياضة

(شاهد).. روعة أهداف أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي

رياضة

صنع هدفين في أول ظهور له.. من هو أحمد رفعت لاعب الوحدة الإماراتي؟!

رياضة

زئير أسد يُفسد جلسة التصوير مع مانولاس لاعب الشارقة الإماراتي (فيديو)

رياضة

أشرف بن شرقي يُوقع مع الجزيرة الإماراتي (فيديو)

رياضة

مشاجرة عنيفة في الدوري الإماراتي تنتهي بطرد مدربين ولاعب بالبطاقة الحمراء (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زوجة الشهيد عبدالفتاح خروشة تتحدّى “إسرائيل” بعد تفجير منزلها (فيديو)

كم بلغ قيمة عرض ريال مدريد الأول لشراء مبابي هذا الصيف ؟!

هيا مرعشلي تتعبد أمام الكاميرا.. كيف تبدو بملابس الصلاة! (شاهد)

بعد خروجه من السجن.. مصري يذبح زوجته وبناته الأربعة ويلوذ بالفرار

بسمة بوسيل تسبح ببكيني أحمر مثير.. “تعري كمان يمكن تامر يرجع”(فيديو)

آمال ماهر ليست بخير.. جراحة عاجلة لإنقاذ حياتها

ميخائيل ميريلاشفيلي.. قصة الملياردير الإسرائيلي الذي عاقبته أوكرانيا بسبب دعمه لروسيا

بعد العرض السعودي المغريّ.. ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح هذا الصيف

بالسحر والشعوذة.. لا يُصدّق ما فعله مُعالج تقليدي باكستاني مع رجل مشلول

تجاوز المليار دولار.. “باربي” يكسر شباك التذاكر حول العالم وشكوك حول عرضه في السعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC