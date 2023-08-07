الرسام إنييستا قريب من الانتقال إلى الدوري الإماراتي

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وطن- كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الرسام الإسباني أندريس إنييستا 39 عاماً، نجم نادي برشلونة السابق، من التوقيع مع أحد الأندية في الدوري الإماراتي الممتاز لكرة القدم هذا الصيف.

وكان نادي الإمارات قد تحدث في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، عن استقبال النجم الإسباني المخضرم إنييستا. دون أن يعلن النادي عن صفقة التعاقد معه في سوق انتقالات الميركاتو للانتقالات الجاري.

انتقال إنييستا إلى الدوري الإماراتي

وذكرت وكالة فرانس برس الدولية، عن اقتراب الإسباني إنييستا بالفعل من اللعب في صفوف نادي الإماراتي، في سوق الانتقالات الصيفية.

فيما لم تكشف التقارير عن تفاصيل صفقة الإسباني إنييستا، مع نادي الإمارات في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وقرر اللاعب إنييستا الرحيل عن صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني. بعد نحو 5 مواسم شارك فيها مع النادي منذ قدومه في عام 2018، قادماً من نادي برشلونة، إلا أن اللاعب رفض فكرة الاعتزال هذا العام.

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كما ورد الإسباني إنييستا، بشأن اعتزاله كرة القدم بعد رحيله عن صفوف نادي فيسيل الياباني، ” لا أعرف .. لكنني أشعر بأنني قادر على مواصلة اللعب”.

أبرز محطات إنييستا في عالم كرة القدم

وبدأ الإسباني المخضرم إنييستا مشواره في عالم كرة القدم من بوابة نادي برشلونة (البلوغرانا) في عام 1996، كما أنه شكل مع الثلاثي تشافي وليونيل ميسي حقبة ذهبية على مستوى حصد الألقاب على المستوى المحلي والقاري.

كما ولعب إنييستا الملقب ب”الرسام” نتيجة دقة تمريراته داخل أرضية ملعب المباراة، نحو 442 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات، سجل 35 هدفاً على مستوى اللعب في مركز خط الوسط الهجومي.

ورحل إنييستا عن صفوف نادي برشلونة إلى الدوري الياباني من بوابة النادي فيسيل كوبي الياباني عام 2018.

يذكر بأن اللاعب الأسطورة إنييستا قد توج. ب32 لقباً على المستوى المحلي والقاري، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم 9 مرات.