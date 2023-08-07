“استعادة رونالدو لقميصه من شيكابالا”.. 3 أدلة تجعلك تتأكد من عدم صحة الواقعة

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وطن- رغم مرور أيام عدة على المباراة المثيرة التي جمعت بين النصر السعودي والزمالك المصري في البطولة العربية، إلا أن حالة جدل كبيرة لم تتوقف بشأن ما إذا كان البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب العالمي، قد طلب استعادة قميصه الذي استبدله مع محمود عبد الرازق شيكابالا الذي يُلقبه جمهور الأبيض بـ”الأسطورة”.

البداية كانت مع تداول مقطع فيديو يُظهر تبادل رونالدو وشيكابالا قميصيهما بعد انتهاء المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وأطيح على إثرها الزمالك من بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال.

كريستيانو رونالدو وشيكابالا يتبادلان القمصان بعد نهاية مباراة #النصر_الزمالك

pic.twitter.com/sqXVxubwE1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2023

لكن بعد ذلك، انتشر مقطع فيديو للاعب شيكابالا، وهو يعطي أحد الأشخاص تيشيرت رونالدو، وزعم الكثيرون أن اللاعب البرتغالي أرسل شخصا لاستعادة قميصه من نجم الزمالك، وأعاد له قميصه هو الآخر.

3 أسباب تقود للتأكيد لعدم صحة الفيديو

إلا أنّ منصة “متصدقش” عبر موقع تويتر، وصفت هذا الفيديو بأنه مضلل، وقالت إن رونالدو لم يطلب استعادة قميصه من شيكابالا.

كريستيانو رونالدو وشيكابالا يتبادلان القمصان بعد نهاية مباراة #النصر_الزمالك

pic.twitter.com/sqXVxubwE1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2023

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وقالت المنصة، إن الفيديو يُظهر أن شيكابالا أعطى قميص رونالدو لعبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، وليس لشخص أرسله رونالدو لاستعادة القميص.

كما ظهر شيكابالا بعد هذه اللقطة مرتديًا قميص الزمالك، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “SSC” السعودية، وهو ما يفسر قيامه بإعطاء قميص رونالدو لعبد الواحد السيد وارتداء قميص الزمالك مجددًا.

يُضاف إلى ذلك، أن حسابا على موقع انستجرام باسم آدم شيكابالا، نجل قائد الزمالك، نشر عدة صور لآدم وهو يرتدي قميص رونالدو.

يُشار إلى نادي الزمالك ودع البطولة العربية من الدور الأول، بعدما حصد أربع نقاط جمعها من الفوز على اتحاد المنستيري برباعية نظيفة، ثم خسر من الشباب السعودي بهدف، وتعادل مع النصر السعودي بهدف لمثله.

وكان الزمالك في حاجة للفوز على النصر لضمان العبور إلى الدور ربع النهائي، إلى أن هدفا سجله رونالدو في الدقائق الأخيرة أطاح بالزمالك من البطولة.

في حين يواصل النصر مغامرته في البطولة، حيث تنتظره مواجهة مثيرة مع الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي.

فوز النصر على الرجاء المغربي

وأمس الأحد، نجح نادي النصر السعودي، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الفوز على نادي الرجاء المغربي في مباراة الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية” بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

واهتزت الشباك في الشوط الأول للمباراة، حيث سجل أهداف النصر كريستيانو رونالدو وسلطان الغنام وسيكو فوفانا في الدقائق 19، و29 و38، في حين جاء هدف الرجاء الوحيد من خلال النيران الصديقة من قِبل لاعب انلصر عبد الله مادو في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.