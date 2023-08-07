أرعب الأتراك.. لحظة انفجار ميناء ديرينس التركي في إسطنبول (فيديو)

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وطن- قالت وسائل إعلام تركية إن انفجاراً وقع في مخازن للغلال بميناء “ديرينس” في “كوجالي” شرقي إسطنبول، اليوم الاثنين، وشوهدت أعمدة الدخان من جميع أنحاء المدينة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى للانفجار الضخم بميناء ديرينس في كوجالي في إسطنبول.

وأظهر أحد المقاطع الذي رصدته”وطن” دخاناً أسود كثيف ينبعث من خلف مصنع “AKPROSAN” ثم فجأة تندلع كتلة كبيرة من النيران من المكان.

ويرى عدد من العمال وهم يخرجون مواد قابلة للانفجار من أحد المستودعات.

Kocaeli'de Derince Limanı'nda patlama anı pic.twitter.com/x8SPOuKyMj — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 7, 2023

كما أظهر تسجيل آخر لحظة الانفجار، الذي حدث في مستودع مكتب منتجات التربة في منطقة ديرينس في كوجايلي بواسطة الكاميرا الأمنية.

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ويتبين أن العمال كانوا يعملون أثناء الانفجار، وأسفر الانفجار عن إصابة 12 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطرة ، وساد الذعر بعد الانفجار.

وبينما كان الحريق الذي غطى السماء بالدخان ينفجر من حين لآخر ، حاول رجال الإطفاء السيطرة عليه، فيما اتخذت فرق الشرطة الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة.

وزادت الفرق من احتياطاتها ضد احتمال انتشار الحريق إلى المصانع الأخرى، وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حول المصنع.

بالفيديو | لحظة وقوع انفجار ضخم هز ميناء ديرينس الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي التركية شرقي #اسطنبول#تركيا pic.twitter.com/57zxibg4Zj — قناة المنار (@TVManar1) August 7, 2023

أسباب الانفجار مجهولة

ووفق وسائل إعلام تركية ارتفع عدد المصابين في انفجار صوامع مكتب منتجات الأراضي في ميناء ديرينس في كوكايلي إلى 12 شخصا.

وأصيب العديد من الأشخاص بحروق، وتم إرسال اثنين منهم إلى المستشفى من قبل الأطقم الطبية وكانوا في حالة خطيرة.

ومن ناحية أخرى، يستمر انفجار البراميل الكيماوية في زيادة حجم الحريق ولا تزال أسباب الانفجار مجهولة.