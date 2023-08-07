الثلاثاء, أغسطس 8, 2023
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حياتنا

آمال ماهر ليست بخير.. جراحة عاجلة لإنقاذ حياتها

احتفلت آمال ماهر مؤخرا بتخرج نجلها عمر وشاركت الجمهور لحظات الفرحة بالصور والفيديوهات من الحفلة

كتب رفيف عبدالله
آمال ماهر ليست بخير.. جراحة عاجلة لإنقاذ حياتها
آمال ماهر
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وطن– تعرضت الفنانة المصرية آمال ماهر، إلى وعكة صحية مفاجئة، أدت إلى خضوعها لجراحة عاجلة.

وأعلنت صديقتها الفنانة مروة نصر عن الأمر، بصورة لآمال ماهر عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت مروة نصر: “آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها”.

آمال ماهر
مروة نصر أعلنت الخبر الحزين

وتابعت: “ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي”.

وكتب متابعون أن العملية التي خضعت لها آمال تجميلية. لكن مروة نصر نفت بشدة الأمر ولم تفصح عن طبيعة العملية.

زواج جديد

وكانت آمال ماهر قد أثارت الشك بزواجها مرة أخرى، بعد أحدث ظهور لها على انستجرام.

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ونشرت الفنانة المصرية صورة عبر خاصية الستوري، وفي يدها اليسرى خاتم.

آمال ماهر
الصورة التي أثارك الشكوك حول ارتباط آمال مجددا

وانقسم متابعو آمال إلى قسمين، منهم من اعتقد أنها ارتبطت وتساءل عن هوية العريس، وآخرون أكدوا أن الخاتم للزينة فقط وليس خاتم زواج.

تخرج عمر

وقبل شهر، احتفلت آمال بتخرج نجلها عمر، وشاركت الجمهور لحظات الفرحة من خلال نشر صور لها مع نجلها.

وقد أعربت عن سعادتها البالغة بتخرج نجلها، ووصفت هذا اليوم بأنه “أسعد يوم في حياتي“.

المصدررصد ومتابعة وطن

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