الأحد, أغسطس 6, 2023
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الهدهد

وزير مالية لبنان يفجر غضب الكويتيين.. فيديو “مستفز” وتسول على الملأ

حديث أمين سلام عن الكويت وحكومتها أثار جدلا واسعا وأغضب الكويتيين

كتب خالد الأحمد
وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام
وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام
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وطن – في مؤشر واضح على ما بات يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية معاً وبنبرة أقرب إلى التسول، طالب وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، الكويت بدعم البلاد بالمال وبناء الإهراءات التي دمرها انفجار الميناء في بيروت قبل 3 سنوات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوزير اللبناني وهو يقول إن الأموال متوفرة في الكويت وبشخطة قلم –حسب قوله- يتم بناء مرفأ بيروت الذي تعرض لتفجيرات ضخمة في، 4 أغسطس 2020، أتت على بنيته في مشهد وصف بكارثة العصر آنذاك، مما فاقم من حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد أصلاً.

الوزير اللبناني يوجه رسالة للكويت

وظهر وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في مقطع الفيديو وهو يقول إن لبنان يعول بشكل كبير جداً على دعم دولة الكويت.

واستدرك: “إذا لم تمد الكويت يدها اليوم وأتمت المبادرة التي أطلقها الأمير السابق رحمه الله فإن الوضع سيكون صعباً.”

وأضاف أن الكويت لا تزال تقول إنها ستعيد بناء الإهراءات.

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“خبز الناس”

وكشف “سلام” أنه أرسل رسالة للأمير الكويتي الحالي عبر وزارة الخارجية منذ ثلاثة أسابيع، يطالب فيها الكويت باسم الشعب اللبناني- حسب قوله ـ وليس باسم الدولة اللبنانية، بإعادة بناء إهراءات لبنان ككل وليس في بيروت فحسب.

وزعم أن هذه المطالبة هي حفاظاً على الأمن الغذائي، وأوضح –كما قال- أن هذه المطالبة من دولة الكويت لشعب لبنان وليس لحكومته –في إشارة إلى أن الخليجيين لا يثقون بالحكومات اللبنانية-، فالإهراءات خبز الناس ومخزون احتياطي.”

وأضاف أمين سلام :”لا يجوز أن يترك بلد عربي ليس لديه مخزون استراتيجي”.

واستدرك وزير الاقتصاد اللبناني:” كلنا أمل وكلنا رجاء أن ترد الكويت خلال فترة معينة.. الأموال موجودة وتواصلت مع وزارة الخارجية وعرفت أنها في صندوق التنمية الكويتي.. ويمكن بشخطة قلم اليوم–حسب تعبيره-أخذ القرار ببناء إهراءات لبنان.”

مضيفاً أن الكويت يمكن أن تدعم بناء الإهراءات في بيروت وطرابلس.

ردة فعل الكويت

وأثار كلام وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال “أمين سلام” حفيظة واستياء الكويتيين واحتجاجهم على الطريقة التي تحدث بها.

ووصف وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ما قاله وزير الاقتصاد اللبناني بأنه “يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة”.

سالم الصباح
وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح

مما دفع سلام للتوضيح خلال مؤتمر صحفي مشيراً إلى أنه “قصد من خلال استعماله مقولة “بشخطة قلم” -وهي عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية- أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة ولم يكن القصد باستعمال هذه العبارة تجاوز الاصول والآليات الدستورية والقانونية المرعية الاجراء من قبل دولة الكويت او من قبل لبنان”.

وفي تصريح لقناة “الحدث” السعودية أكّد “أمين سلام” أنه لم يقصد الإساءة للعمل الدّستوري في الكويت، والالتباس كان على تعبير معيّن وأوضح الكلام”.

وأشار إلى أنه كان يتحدّث عن موضوع إنساني، وخاطب الكويت من منطلق محبّة”، مشدّدًا على أنه لا يقبل بأن يكون السّبب في أزمة دبلوماسيّة مع الكويت”.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن

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