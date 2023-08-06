هذه هي مخاطر تناول البيتزا الجاهزة في المنزل

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وطن-إذا كنت من محبي تناول البيتزا في المنزل، فاحرص على أن تنتبه إلى ما يقوله خبير التغذية. فعندما نشتري بيتزا جاهزة من المحلات التجارية، بعد يوم متعب وشاق، لا نرغب فيه بالطبخ في المنزل، فعادة ما نرتكب خطأ فادحًا يمكن أن يسبب لنا عواقب صحية وخيمة.

هذا الطعام، الذي يتم تسخينه بسرعة في الفرن؛ هو طعام يحبه الجميع. لكن استهلاكه يمكن أن يضرّ بالصحة، إذ يجب الانتباه جيّدًا إلى بعض التوصيات قبل تناول البيتزا الجاهزة، بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

بصحبة الأصدقاء أو بمفردك، يتناول الأشخاص البيتزا بشكل متكرر، على الرغم من أننا يجب أن نتجنب تسخين الحاوية البلاستيكية حيث توجد البيتزا.بعض الناس، يُدخلون البيتزا، وهي في نفس الحاوية. وبهذه الطريقة نتعرّض لخطر تناول البلاستيك الذي أذابته درجة الفرن المرتفعة.

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن واحدة من أكثر الأخطاء شيوعًا التي نرتكبها ضد سلامة الغذاء في حفلة مع الأصدقاء؛ هي؛ تسخين البيتزا والحاوية البلاستيكية، وعلما أنه ما يجب إذابته هو الجبن وليس البلاستيك، نقلا عما قاله ماريو على حسابه على Twitter، مشيرًا إلى أن هناك من يسخن البيتزا ثم يضعه في سحن بلاستيك، وهذا خطير للغاية.

وختمت الصحيفة بالقول، إن البلاستيك عرضة للذوبان، على الرغم من أننا لا ندرك ذلك بالعين المجردة، ويمكن أن تؤثر “الجزيئات الخطرة” على الطعام الذي سنأكله، وفي هذه الحالة تضرّ البيتزا بصحتنا. لذا، يجب أن تقنع أصدقاءك عن ال توقف عن هذه ممارسة شائعة جدًا بين مستهلكي هذه البيتزا الجاهزةة، والتي يمكن شراؤها بسهولة من السوبر ماركت.