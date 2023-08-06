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حياتنا

مي العيدان تكشف فخذيها بفستان قصير وجلسة مثيرة في حديقة عامة! (شاهد)

متابعو مي العيدان لم يعتادوا على جرأة مماثلة فتعرضت لانتقادات وهجوم

كتب رفيف عبدالله
مي العيدان تكشف فخذيها بفستان قصير وجلسة مثيرة في حديقة عامة! (شاهد)
مي العيدان
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وطن– فاجأت الإعلامية الكويتية مي العيدان، متابعيها على تويتر، بصورة جريئة لها تكشف ساقيها إلى الفخذ.

ورغم أنها تمتلك فوق الـ4 ملايين متابع على انستجرام، إلا أن مي العيدان أرادت أن تنشط حسابها على تويتر بصورة مثيرة.

نسيت اسمه

ارتدت مي العيدان في الصورة فستان أبيض ضيق قصير، وجلست على كرسي في منتزه عام، بطريقة كشفت فخذيها.

ولمزيد من الإثارة، ارتدت العيدان حذاءً باللون الأحمر الفاقع المتناسب مع لون أحمر الشفاه، وبجانبها باقة ورود حمراء أيضاً.

وعلقت الإعلامية الكويتية على الصورة: ” قولوا له الهوى قسمه … قولو له نسيت اسمه”.

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انتقادات وهجوم

لكن متابعو مي لم يعتادوا على جرأة مماثلة، فتعرضت لانتقادات وهجوم.

وجاء في التعليقات: ” عمرك واصل خمسين وهذا لبسك؟ مو تخلف بس العمر اله هيبته واحترامه ف احترمي عمرك.. و حسني من اخلاقك شويه”.

وكتب آخر:”  كافي لبس المراهقات خليكي طبيعيه انتي عجوز مو مراهقه ترى.. انا اعرف دول الخليج ملابسهم محتشمة وعبايات جميع اعمار كافي تقليد الاجانب”.

ووجه مغرد نصيحة لها: “اتقي الله بس”.

بينما سخر رابع: “راحت عليكي خلاص”.

وعقبت ناشطة: ” نساء كاسيات عاريات الناس تموت حولك.. الا تتوبين كفى بالموت واعظا؟”.

ملابس مثيرة

وسبق أن ظهرت مي العيدان بملابس مثيرة في غرفة الممثل الراحل أحمد جوهر بالمستشفى. حيث كان يتلقّى العلاج.

وقد بدت مي العيدان في المقطع المصور وهي ترتدي فستاناً شفافاً وضيقاً يبرز مفاتنها، وتقف بجانب سرير أحمد جوهر، الذي يبدو عليه التعب والإرهاق قبل وفاته بعدها بأيام.

المصدررصد ومتابعة وطن

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