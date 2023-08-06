الأحد, أغسطس 6, 2023
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رياضة

موعد مباراة إنتر ميامي ضد دالاس والتشكيلة في كأس الدوريات الأمريكي

دور ال16 من منافسات كأس الدوري الأمريكي 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة إنتر ميامي ضد دالاس
موعد مباراة إنتر ميامي ضد دالاس
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وطن- يخوض فريق انتر ميامي الأمريكي مباراة قوية أمام نظيره  دالاس، الاثنين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الدوريات الأمريكي 2023.

ويستضيف ملعب (تويوتا)، مباراة إنتر ميامي ضد دالاس، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

فيما ستكون المباراة عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات وعمان، كما وبتوقيت الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة إنتر ميامي ضد دالاس

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة الحاسمة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً.

فيما لم يكشف عن القنوات العربية الناقلة للمباراة بين كلا الفريقين أو المعلق على أحداثها في منافسات كأس الدوريات الأمريكي 2023. لكنها ستنقل المباراة على القنوات الأجنبية.

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ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي
ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي

تشكيلة إنتر ميامي ضد دالاس

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الأرجنتيني  خيراردو مارتينو، المباراة أمام منافسه دالاس، في منافسات دور ال16 من كأس الدوريات الأمريكي 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع إنتر ميامي: نواه ألين، كمال ملير، سيرهي كريفتسوف، د يدلين.

خط الوسط: بنجامين كريماسكي، بوسكيتس، أوريو.

مركز الهجوم: روبرت تايلور، جوزيف مارتينز، ليونيل ميسي.

وكان فريق إنتر ميامي قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه في الجولة ال32 الماضية أمام منافسه أولاندو سيتي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما هو الحال للفريق المنافس دالاس الذي تأهل بعد فوزه الثمين على نظيره مازاتلان بهدفين مقابل هدف وحيد.

المصدروطن + إنتر ميامي تويتر + دالاس تويتر

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