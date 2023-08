موعد مباراة إنتر ميامي ضد دالاس والتشكيلة في كأس الدوريات الأمريكي

- Advertisement -

وطن- يخوض فريق انتر ميامي الأمريكي مباراة قوية أمام نظيره دالاس، الاثنين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الدوريات الأمريكي 2023.

ويستضيف ملعب (تويوتا)، مباراة إنتر ميامي ضد دالاس، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

فيما ستكون المباراة عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات وعمان، كما وبتوقيت الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة الحاسمة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً.

فيما لم يكشف عن القنوات العربية الناقلة للمباراة بين كلا الفريقين أو المعلق على أحداثها في منافسات كأس الدوريات الأمريكي 2023. لكنها ستنقل المباراة على القنوات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، المباراة أمام منافسه دالاس، في منافسات دور ال16 من كأس الدوريات الأمريكي 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع إنتر ميامي: نواه ألين، كمال ملير، سيرهي كريفتسوف، د يدلين.

Everything you need to know before tomorrow’s elimination game.

— FC Dallas (@FCDallas) August 5, 2023