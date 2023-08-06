موعد مباراة إنتر ميامي ضد دالاس والتشكيلة في كأس الدوريات الأمريكي

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وطن- يخوض فريق انتر ميامي الأمريكي مباراة قوية أمام نظيره دالاس، الاثنين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الدوريات الأمريكي 2023.

ويستضيف ملعب (تويوتا)، مباراة إنتر ميامي ضد دالاس، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

فيما ستكون المباراة عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات وعمان، كما وبتوقيت الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة إنتر ميامي ضد دالاس

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة الحاسمة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً.

Next stop ✈️ Dallas pic.twitter.com/Zsh508uU3W — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 5, 2023

فيما لم يكشف عن القنوات العربية الناقلة للمباراة بين كلا الفريقين أو المعلق على أحداثها في منافسات كأس الدوريات الأمريكي 2023. لكنها ستنقل المباراة على القنوات الأجنبية.

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تشكيلة إنتر ميامي ضد دالاس

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو، المباراة أمام منافسه دالاس، في منافسات دور ال16 من كأس الدوريات الأمريكي 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع إنتر ميامي: نواه ألين، كمال ملير، سيرهي كريفتسوف، د يدلين.

Everything you need to know before tomorrow’s elimination game. — FC Dallas (@FCDallas) August 5, 2023

خط الوسط: بنجامين كريماسكي، بوسكيتس، أوريو.

مركز الهجوم: روبرت تايلور، جوزيف مارتينز، ليونيل ميسي.

وكان فريق إنتر ميامي قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه في الجولة ال32 الماضية أمام منافسه أولاندو سيتي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما هو الحال للفريق المنافس دالاس الذي تأهل بعد فوزه الثمين على نظيره مازاتلان بهدفين مقابل هدف وحيد.