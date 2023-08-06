الأحد, أغسطس 6, 2023
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ليس لؤلؤا.. بيض سمكة شهيرة في سلطنة عمان يلفت الأنظار (شاهد)

سمكة الخن من الأسماك التي تعيش في المياه الطينية في الخليج العربي، وبيضها الذي يشبه اللؤلؤ يحوي قيمة غذائية عالية جدا

كتب فهمي الورغمي
بيض سمكة الخن
بيض سمكة الخن
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وطن – احتفى عمانيون بنوع شهير من الأسماك، لها بيض ناصع البياض بلمسة عاجية ظنّه بعض البحارة لؤلؤاً من شدّة جماله، تُعرف بـ “سمكة الخن”.

وسمكة الخن من الأسماك التي تعيش في المياه الطينية في الخليج العربي، وهي سمكة أعماق وتعيش في كل الخلجان والخيران ومرتعها المياه الضحلة، لونها من الأسفل أبيض، ومن السطح يشبه لون الطين.

سمكة الخن
تعيش سمكة الخن في المياه الطينية في الخليج العربي

 

سمكة الخن وبيض شبيه باللؤلؤ

تقول روايات بعض الصيادين إنها لا تستطيع النظر إلا عن قرب، ولها شوارب تحت الفم هي بالأصل مجسات أو حساسات تدلها على مكان الأكل أو الطعم.

وفي السياق نشر الصيّاد العماني “جاسم البلوشي” صورة للسمكة على حسابه في موقع “إكس” وعلّق على بيضها ونوعها بالقول “لؤلؤ.. لا ليست لؤلؤ بل هذا بيض سمكه الخن أو الجم.”

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وأوضح الصياد العماني المحترف أن سمكة الخن هي “سمكة ذات قيمة سوقية عالية في دول شرق آسيا.. متواجدة معنا بكثرة.. أكثر الخليجين لا يحبذونها ولكنها تحتوي على قيمه غذائية عالية”.

الأسماك في سلطنة عمان

وبحسب بيانات صدرت عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني في، يناير الماضي، فقد انخفض إنتاج سلطنة عمان من الأسماك حتى نهاية شهر أكتوبر 2022 بنسبة 22.4 بالمئة، ليصل إلى نحو 556 ألف، مقارنة مع نحو 716 ألف طن في الفترة ذاتها من عام 2021.

وارتفعت القيمة الإجمالية لإنتاج الأسماك بنسبة 2.2 بالمئة، وبلغت 339.5 مليون ريال عُماني (882.9 مليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام.

وسجل الصيد الحرفي، الذي يستحوذ على النسبة العظمى من إنتاج سلطنة عمان من الأسماك، انخفاضا بنسبة 24.8 بالمئة ليصل حتى نهاية شهر أكتوبر إلى 515 ألف طن، مقابل 685 ألف طن في أكتوبر 2021.2

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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