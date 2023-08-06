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“لم يرتكبا أي شيء”.. ضغوط على البحرين لمنع تسليم معتقلين مصريين إلى القاهرة

تشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل قد سُجنوا في مصر خلال العقد الماضي وفقًا لجماعات حقوق الإنسان

كتب فهمي الورغمي
قوارب صيد على ساحل جزيرة المحرق شمال العاصمة البحرينية المنامة
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وطن- يخشى نشطاء حقوقيون، أن تقوم البحرين بترحيل اثنين من المعارضين المصريين إلى القاهرة بعد أن اعتقلتهما المنامة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

واعتُقل سيد محمد محمود، ومحمد سعد حسنين، رغم عدم ارتكابهما أي جريمة ، بحسب مركز شهاب لحقوق الإنسان.

وكلا الرجلين مقيمان بشكل قانوني في البحرين، ولديهما إقامات سارية تسمح لهما بالعيش والعمل في الدولة الخليجية، وفق تقرير لموقع “ميدل إيست آي“، قال إنه اطلع على صور بطاقات الهوية الخاصة بهما التي تؤكد صحة تصاريح إقامتهما.

وأرسل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، رسائل إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة لحثهم على التدخل ودعوة البحرين إلى عدم إرسال المعتقلين إلى مصر.

وقالت اللجنة في رسالة موجهة إلى فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: “نناشدكم بشكل عاجل التدخل في هذا الأمر وضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد”.

وأضافت: “نطلب مساعدتكم في منع ترحيلهما المحتمل إلى مصر ، حيث قد يواجهان ظروفاً غير إنسانية واحتمال تعرضهما للتعذيب والاختفاء القسري بسبب الطبيعة السياسية لقضاياهم”.

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سبب اعتقال الرجلين في البحرين

وقالت عائلات الرجلين لجماعات حقوقية، إن البحرين اعتقلتهما بعد أن استخدمت مصر الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف بحقهما ، لأسباب سياسية.

والمعتقل محمد محمود، يبلغ من العمر 59 عامًا ، وهو رجل أعمال وأب لثمانية أطفال عاش في البحرين منذ ثماني سنوات، ويحمل الجنسية التركية والمصرية، في حين أن المعتقل حسنين، 45 سنة ، مهندس كمبيوتر وأب لثلاثة أطفال.

وتستخدم مصر ، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع البحرين ، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013.

الإشعارات الحمراء هي طلبات من الحكومات للبحث عن شخص قيد المراجعة واعتقاله مؤقتًا، ويتم الترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

ومنذ ذلك الحين ، قاد السيسي حملة قمع وحشية ضد المعارضين والمعارضين لحكمه.

تشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل قد سُجنوا في مصر خلال العقد الماضي ، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.

المصدرميدل إيست آي ، ترجمة وتحرير وطن

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