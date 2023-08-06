لاعب عراقي يُسجل هدفاً عالمياً بعد مراوغة رائعة في البطولة العربية للأندية (شاهد)

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وطن- خطف النجم العراقي أحمد فرحان لاعب نادي الشرطة العراقي، أنظار الجميع بعد تسجيله هدفاً عالمياً بعد مراوغة رائعة على طريقة جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي، ليسجلها داخل شباك مرمى السد القطري، في منافسات البطولة العربية للأندية 2023.

وأشاد النشطاء والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالهدف الجميل الذي سجله العراقي فرحان في الدقيقة ال70 من مجريات زمن المباراة، بعد مراوغته لاعبين ليسدد بعدها الكرة من خارج منطقة الجزاء داخل شباك مرمى الخصم بطريقة رائعة.

هدف العراقي أحمد فرحان العالمي

فيما وصف بعض النشطاء هدف العراقي أحمد فرحان، لاعب نادي الشرطة العراقي ب ” العالمي” في البطولة العربية للأندية.

احمد فرحان اقسم بالله لعيب لعيب

اتمنى يلعب دوري السعودي والله لعيب💚🥶🥶 pic.twitter.com/7sTJbj8ZqY — سيگو🇮🇶رياض لايمس (@11seiko_) August 5, 2023

كما وتمكن نادي الشرطة العراقي من خطف بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية، على حساب السد القطري بعد فوزه على الأخير برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

تأهل الشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية

وسجل رباعية أهداف الشرطة العراقي أمير صباح خضير في الدقيقة ال32. آسو رستم هدفين في الدقيقة 59 من ركلة جزاء وال78.

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كما وأحرز اللاعب أحمد فرحان مشرف الهدف العالمي لصالح الشرطة العراقي في الدقيقة ال70.

All the goals from our historic 4-2 win over @AlsaddSC in the @UAFAAC quarter-final 😍#شاهد : الشرطة يكتسح السد القطري بأربع أهداف عالمية 💚⚽️#كأس_الملك_سلمان_للأنديةpic.twitter.com/ErjfhdXTgr — Al-Shorta SC نادي الشرطة (@AlShortaSC_EN) August 5, 2023

فيما جاء هدفي السد القطري من توقيع النجم القطري أكرم عفيف في الدقيقة ال24 من ركلة جزاء وال81.

نصف نهائي البطولة العربية للأندية

وينتظر فريق الشرطة العراقي الفائز من مباراة الرجاء الرياضي المغربي والنصر السعودي، لمواجهة الأربعاء في دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية 2023، على ميدان ملعب ( الأمير سلطان عبد العزيز الرياضية).

احمد فرحان يستحق افضل لاعب بي بطولة ويستحق يلعب بي اوربا عيني عليك بارده ياولدنا 😍😍🇮🇶🇮🇶🇮🇶#السد_الشرطة #كاس_الملك_سلمان_للانديه️ pic.twitter.com/8jszKAjtka — عثمان ❤️ (@oth10united) August 5, 2023

يذكر بأن ختام منافسات البطولة العربية للأندية. (كأس الملك سلمان للأندية) ستكون السبت، في ال12 من شهر أغسطس/ أب الجاري في المملكة العربية السعودية المستضيفة لهذه البطولة.