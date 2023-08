لاعب عراقي يُسجل هدفاً عالمياً بعد مراوغة رائعة في البطولة العربية للأندية (شاهد)

- Advertisement -

وطن- خطف النجم العراقي أحمد فرحان لاعب نادي الشرطة العراقي، أنظار الجميع بعد تسجيله هدفاً عالمياً بعد مراوغة رائعة على طريقة جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي، ليسجلها داخل شباك مرمى السد القطري، في منافسات البطولة العربية للأندية 2023.

وأشاد النشطاء والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالهدف الجميل الذي سجله العراقي فرحان في الدقيقة ال70 من مجريات زمن المباراة، بعد مراوغته لاعبين ليسدد بعدها الكرة من خارج منطقة الجزاء داخل شباك مرمى الخصم بطريقة رائعة.

فيما وصف بعض النشطاء هدف العراقي أحمد فرحان، لاعب نادي الشرطة العراقي ب ” العالمي” في البطولة العربية للأندية.

كما وتمكن نادي الشرطة العراقي من خطف بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية، على حساب السد القطري بعد فوزه على الأخير برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وسجل رباعية أهداف الشرطة العراقي أمير صباح خضير في الدقيقة ال32. آسو رستم هدفين في الدقيقة 59 من ركلة جزاء وال78.

كما وأحرز اللاعب أحمد فرحان مشرف الهدف العالمي لصالح الشرطة العراقي في الدقيقة ال70.

All the goals from our historic 4-2 win over @AlsaddSC in the @UAFAAC quarter-final 😍#شاهد : الشرطة يكتسح السد القطري بأربع أهداف عالمية 💚⚽️#كأس_الملك_سلمان_للأنديةpic.twitter.com/ErjfhdXTgr

— Al-Shorta SC نادي الشرطة (@AlShortaSC_EN) August 5, 2023