الأحد, أغسطس 6, 2023
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لاعب عراقي يُسجل هدفاً عالمياً بعد مراوغة رائعة في البطولة العربية للأندية (شاهد)

هدف العراقي فرحان العالمي داخل شباك السد القطري في ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
هدف أحمد فرحان العالمي
هدف أحمد فرحان العالمي
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وطن- خطف النجم العراقي أحمد فرحان لاعب نادي الشرطة العراقي، أنظار الجميع بعد تسجيله هدفاً عالمياً بعد مراوغة رائعة على طريقة جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي، ليسجلها داخل شباك مرمى السد القطري، في منافسات البطولة العربية للأندية 2023.

وأشاد النشطاء والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالهدف الجميل الذي سجله العراقي فرحان في الدقيقة ال70 من مجريات زمن المباراة، بعد مراوغته لاعبين ليسدد بعدها الكرة من خارج منطقة الجزاء داخل شباك مرمى الخصم بطريقة رائعة.

هدف العراقي أحمد فرحان العالمي

فيما وصف بعض النشطاء هدف العراقي أحمد فرحان، لاعب نادي الشرطة العراقي ب ” العالمي” في البطولة العربية للأندية.

كما وتمكن نادي الشرطة العراقي من خطف بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية، على حساب السد القطري بعد فوزه على الأخير برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

تأهل الشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية

وسجل رباعية أهداف الشرطة العراقي أمير صباح خضير في الدقيقة ال32. آسو رستم هدفين في الدقيقة 59 من ركلة جزاء وال78.

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كما وأحرز اللاعب أحمد فرحان مشرف الهدف العالمي لصالح الشرطة العراقي في الدقيقة ال70.

فيما جاء هدفي السد القطري من توقيع النجم القطري أكرم عفيف في الدقيقة ال24 من ركلة جزاء وال81.

هدف أحمد فرحان العراقي
هدف أحمد فرحان العراقي

نصف نهائي البطولة العربية للأندية

وينتظر فريق الشرطة العراقي الفائز من مباراة الرجاء الرياضي المغربي والنصر السعودي، لمواجهة  الأربعاء في دور نصف نهائي البطولة العربية للأندية 2023، على ميدان ملعب ( الأمير سلطان عبد العزيز الرياضية).

يذكر بأن ختام منافسات البطولة العربية  للأندية. (كأس الملك سلمان للأندية) ستكون السبت، في ال12 من شهر أغسطس/ أب الجاري في المملكة العربية السعودية المستضيفة لهذه البطولة.

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