فيديو مُحرج للسديس أثناء مدحه لولاة الأمر.. أصبح محل سخرية واسعة

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وطن – تداول سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين، مع عدد من أبناء الجاليات المسلمة في المملكة، وقد تعرض لموقف محرج وطريف أيضا أثناء مدحه لولاة الأمر، بينما اعتقد المستعمون أنه يدعو وأمنوا وراءه.

وبحسب اللقاء الذي نشرته رئاسة شؤون الحرمين بدا “السديس”، بين عدد من الأشخاص وهو يقول إن “أناساً من 60 دولة حضروا إلى المؤتمر ليطلعوا على المنجزات والجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية.”

وكان كعادته يمتدح ولاة الأمر ويطبل للملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عبر عد ما وصفها بالإنجازات الضخمة.

فيما يسمع أصوات أشخاص خارج الكادر وهو يرددون “آمين آمين”، وكأن عبد الرحمن السديس كان يلهج بالدعاء.

https://twitter.com/Celebrty_0/status/1688238107840086016?s=20

سخرية واسعة من السديس

وتفاعل عدد من المغردين مع المقطع الطريف المتداول ، وعلق حساب على تويتر باسم “نحو الحرية“: “لن يفشل هذا الفيديو في اضحاكك.. السديس يطبل وهم يحسبونه يدعي”.

لن يفشل هذا الفيديو في اضحاكك .. السديس يطبل وهم يحسبونه يدعي 😭😂 pic.twitter.com/bjnUemHuIP — نحو الحرية (@hureyaksa) August 6, 2023

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وقال آخر:”معروف عن السديس أنه ذكي، لماذا لم يفطن أن هؤلاء يظنون انه يدعو.”

وأردف:”لماذا لم يخبرهم السديس ان هذا لقاء وليس دعاء بل استرسل في كلامه وبدا تأمين الأشخاص خلفه ملفتاً للنظر.”

السديس يدعو على اليمنيين ويأمر بقتلهم ! — طلال علي النهمي 2 (@talalalnhmy_2) August 4, 2023

وعقب”علي الرئيسي: “لا ألومهم صراحة عندما تسمع صوت الشيخ السديس لا إرادياً تعتقد أنه يدعو”.

وعلق حساب “مجتهد نجران” بسخرية: “ضنوا بان شيخ السلطة السديس يدعوا لهم فرددوا “امين” لم يكونوا يعلمون أنه يطبل لنظام بن سلمان”.

ويعد عبد الرحمن السديس حاليا، أحد أبواق النظام السعودي الذي يبرر لمحمد بن سلمان، قمعه وتصرفاته الوحشية تجاه عدد كبير من دعاة ومشايخ المملكة المعارضين له، والذين يقبعون في سجون المملكة منذ سنوات.