الأحد, أغسطس 6, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو مُحرج للسديس أثناء مدحه لولاة الأمر.. أصبح محل سخرية واسعة
الهدهد

فيديو مُحرج للسديس أثناء مدحه لولاة الأمر.. أصبح محل سخرية واسعة

الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، ظهر يطبل ويمدح حكام السعودية بينما اعتقد الحاضرون الأجانب من الجاليات المسلمة أنه يدعوا فأمنوا وراءه

كتب باسل سيد
عبد الرحمن السديس
عبد الرحمن السديس
- Advertisement -

وطن – تداول سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون الحرمين، مع عدد من أبناء الجاليات المسلمة في المملكة، وقد تعرض لموقف محرج وطريف أيضا أثناء مدحه لولاة الأمر، بينما اعتقد المستعمون أنه يدعو وأمنوا وراءه.

وبحسب اللقاء الذي نشرته رئاسة شؤون الحرمين بدا “السديس”، بين عدد من الأشخاص وهو يقول إن “أناساً من 60 دولة حضروا إلى المؤتمر ليطلعوا على المنجزات والجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية.”

وكان كعادته يمتدح ولاة الأمر ويطبل للملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عبر عد ما وصفها بالإنجازات الضخمة.

فيما يسمع أصوات أشخاص خارج الكادر وهو يرددون “آمين آمين”، وكأن عبد الرحمن السديس كان يلهج بالدعاء.

https://twitter.com/Celebrty_0/status/1688238107840086016?s=20

سخرية واسعة من السديس

وتفاعل عدد من المغردين مع المقطع الطريف المتداول ، وعلق حساب على تويتر باسم “نحو الحرية“: “لن يفشل هذا الفيديو في اضحاكك.. السديس يطبل وهم يحسبونه يدعي”.

- Advertisement -

وقال آخر:”معروف عن السديس أنه ذكي، لماذا لم يفطن أن هؤلاء يظنون انه يدعو.”

وأردف:”لماذا لم يخبرهم السديس ان هذا لقاء وليس دعاء بل استرسل في كلامه وبدا تأمين الأشخاص خلفه ملفتاً للنظر.”

وعقب”علي الرئيسي: “لا ألومهم صراحة عندما تسمع صوت الشيخ السديس لا إرادياً تعتقد أنه يدعو”.

وعلق حساب “مجتهد نجران” بسخرية: “ضنوا بان شيخ السلطة السديس يدعوا لهم فرددوا “امين” لم يكونوا يعلمون أنه يطبل لنظام بن سلمان”.

ويعد عبد الرحمن السديس حاليا، أحد أبواق النظام السعودي الذي يبرر لمحمد بن سلمان، قمعه وتصرفاته الوحشية تجاه عدد كبير من دعاة ومشايخ المملكة المعارضين له، والذين يقبعون في سجون المملكة منذ سنوات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعدما أخذ منه 600 مليون بتهمة الفساد.. ابن سلمان “يذل” السديس مجددا

الهدهد

تزامنا مع رقص منقبة أبها.. تصريح صادم لعبد الرحمن السديس عن الحفلات في السعودية

الهدهد

قصر عبد الرحمن السديس في مكة المكرمة يصدم الجميع.. بذخ وثراء فاحش! (شاهد)

الهدهد

أول ظهور للسديس بعد مصادرة ثروته الضخمة ورد فعل غريب (شاهد)

الهدهد

مكافحة الفساد تكشف حجم ثروة “السديس” الضخمة بتكليف من “ابن سلمان”..ماذا جرى؟!

الهدهد

أول رد من “السديس” على واقعة تدنيس مراسل قناة إسرائيلية للحرم المكي

الهدهد

وفاة السديس .. فيديو يكشف الحقيقة وآخر ظهور له

الهدهد

“الفجور بالخصومة”.. “شاهد” ما قاله السديس من على منبر الرسول قبل المصالحة ولمن وجه رسالته؟

الهدهد

وثيقة خطيرة تكشف لماذا خلع السديس سرواله للصهاينة ويسبح بحمد ابن سلمان

الهدهد

الداعية بشير بن حسن يهاجم السديس: هل ستصلي على محمد مرسي

الهدهد

عبد الرحمن السديس يطلب من زوار الحرم الدعاء كي تنجح قمم الملك سلمان

الهدهد

عبد الرحمن السديس يصف إعدام 37 سعوديا بـ”الرؤية الحكيمة”: ولي العهد يقيم العدل في الأرض

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

6 سنوات بين الصورتين.. وفاة الطفل نديم المأساوية فجعت الأردنيين

مشاهد إباحية ومثلية جنسية.. هل حظرت سلطنة عمان فيلم “باربي”؟

“الموديل الممتلئة المثيرة”.. هذا ما حدث لإسرائيلية داخل فندق مصري وأثار جدلا

الأرخص.. أفضل 5 مطارات أمريكية من حيث التكلفة للرحلات الداخلية

هكذا اشترك الملك فيصل في أكبر مجزرة ارتكبت بحق المسلمين في التاريخ عام ١٩٧١.. مليون ضحية في مجزرة باكستان الشرقية

100 صفحة في اليوم.. الطفلة المعجزة حفظت القرآن في عامين وفصاحة مذهلة

“ما أشبه اليوم بالبارحة”.. أجرأ تصريحات حمد بن جاسم تفجر جدلا واسعا

لهذا السبب قد يعلن المغرب الحرب على مدريد.. أدميرال إسباني يفجر مفاجأة

رصاص كالمطر.. لحظة اغتيال 3 فلسطينيين قرب جنين والكشف عن هويتهم (فيديو)

مصر.. اشتباكات بين الشرطة والأهالي في المنيا بعد مقتل مواطن على يد ضابط

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC