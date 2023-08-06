عاصفة مرعبة اقتلعت الشجر والحجر في الإمارات.. فوضى وذعر في دبي والشارقة

- Advertisement -

وطن – ضربت الإمارات العربية المتحدة، عاصفة رملية عنيفة اقتلعت الشجر والحجر، كما تساقطت أمطار غزيرة على إمارة الشارقة، لتعيد إلى الأذهان ما حصل في عدد من الولايات لدى جارتها سلطنة عمان، منذ أسبوعين.

وتُصنف دولة الإمارات من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ في العالم، وسيترتب على هذا ارتفاع أكثر في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار بشكل أقل ، وانتشار الجفاف، وارتفاع مستوى مياه البحار، والمزيد من العواصف.

سحب ركامية

وحذر المركز الوطني للأرصاد في البلاد من تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة و السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية والغربية وذلك من الساعة 13:30 حتى الساعة 20:00 الأحد 06/08/2023.

مقاطع فيديو مرعبة للعاصفة في الشارقة ودبي

ونشر المركز وهو هيئة اتحادية مقاطع فيديو مرعبة للأجواء العاصفة والممطرة في الإمارات خلال الساعات الماضية.

حيث بدا أحد الطرق العامة مليئاً بمياه الأمطار وتجري فيه السهول، فيما بدا الجو ضبابياً ومائلاً إلى العتمة مما دفع السائقين إلى تشغيل الإضاءة في وضح النهار ، فيما شوهد تساقط غزير للمياه على الأرض.

- Advertisement -

وأظهر مقطع فيديو آخر جواً سديمياً في أحد الشوارع فيما شوهد تطاير لصناديق وسلع من المحال وألواح توتياء على جانبي الشارع.

وفي مشهد تال يظهر عدد من المواطنين وهم يهربون من أحد المحال التجارية تاركين أمتعتهم وما كانوا قد اشتروه.

ودعت شرطة إمارة الشارقة المواطنين إلى تجنب مناطق السيول وتجمعات الأمطار.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن بلدية الشارقة فعلت خطة طوارئ الأمطار، للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس التي تشهد أمطار الخير وحركة نشطة للرياح.

بلدية الشارقة تفعل خطة طوارئ الأمطار للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس التي تشهد أمطار الخير وحركة نشطة للرياح#وام pic.twitter.com/Pb1enY8nHg — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 5, 2023

كما أعلنت بلدية دبي عن إغلاق الحدائق العامة بشكلٍ مؤقت بسبب أحوال الطقس.

دبي تغلق الحدائق العامة

وقالت، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «تويتر” : «تعلن بلدية دبي عن إغلاق الحدائق العامة بشكلٍ مؤقت بدءاً من الساعة 6 من مساء اليوم، وذلك في إطار المحافظة على سلامتكم خلال الحالة الجوية السائدة في الإمارة. ابقوا آمنين».

تعلن #بلدية_دبي عن إغلاق الحدائق العامة بشكلٍ مؤقت بدءاً من الساعة 6 من مساء اليوم، وذلك في إطار المحافظة على سلامتكم خلال الحالة الجوية السائدة في الإمارة. ابقوا آمنين pic.twitter.com/3IwcCioU13 — بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) August 6, 2023

واتخذت بلدية دبي مجموعة من الإجراءات الاحترازية منذ بداية الحالة الجوية، حيث وضعت فرق الطوارئ الميدانية على استعداد تام، وفور انحسار الأمطار باشرت الفرق استجابتها الفورية للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة على امتداد مناطق إمارة دبي.

مناخ صحراوي

ويسيطر المناخ الصحراوي على الطقس في الامارات، وبحكم وقوع جميع إمارات الدولة تقريباً على الساحل المطل على الخليج العربي، يتخلل مناخها الرطوبة العالية، وعليه نجد كافة الوجهات فيها مكيّفة.

ورغم أن الإمارات لا تعتبر من الدول التي تشهد تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء بمعدلات كبيرة، إذ يقدّر معدل الهطول بحوالي 100 ملم إلا أن ما حصل خلال الساعات الأخيرة قلب كل الموازين.