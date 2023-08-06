زوجة كاني ويست بملابس كشفت كل ما تحتها .. أجرأ من طليقته كيم كارداشيان! (صور)

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وطن – أطّلت بيانكا سينسوري زوجة كاني ويست مغني الراب الشهير، وطليق كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، بظهور فاضح للغاية، خلال جولتهما في إقليم توسكانا الإيطالي.

ارتدت الأسترالية بيانكا سينسوري، حذاءً بكعب باللون الأبيض مع ملابس فاضحة مكشوفة، أظهرت ما تحتها، حيث لم تكن ترتدي حمالة صدر. بحسب الصور

كما لفّت “سينسوري” البالغة من العمر 28 عامًا، شعرها بقطعة قماش بنية اللون.

وأثارت قضية فارق العمر بين كل من المهندسة وعارضة الأزياء بيانـكا سينسـوري والنجم كاني ويست اهتمام الجمهور حول العالم.

يبلغ كاني من العمر 45 عاماً، أما بيانكا فهي تبلغ من العمر 28 عاما وفارق العمر بينهما هو 17 عاما، وهو ما وجده البعض كبيرا بين الثنائي.

زواج كاني ويست وبيانكا سينسوري

تزوج كاني ويست وبيانكا سينسوري في حفل خاص في مدينة “بيفرلي هيلز” الأمريكية، في يناير، بعد حوالي شهرين من إتمام طلاق المغني من كيم كارداشيان.

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ومع ذلك، فإن “الشرعية” لهذا الزواج موضوعة تحت الشك، حيث لم يقدما شهادة زواج.بحسب “ديلي ميل”

لدي بيانكا سينسوري شهادة في الهندسة المعمارية وعملت في شركة كاني للتصميم Yeezy التي انضمت إليها في عام 2020، قبل أن يرتبطا.