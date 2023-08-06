رصاص كالمطر.. لحظة اغتيال 3 فلسطينيين قرب جنين والكشف عن هويتهم (فيديو)

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وطن – اغتيل ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار “عرابة” جنوب جنين، بزعم أنهم مسلحين وكانوا في طريقهم لتنفيذ عملية وسط البلاد.

وعقب عملية الاغتيال أغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المركبة الفلسطينية، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المكان.

اغتيال 3 فلسطينيين قرب جنين

وأظهر مقطع فيديو التقط من سيارة متوقفة خلف قوة إسرائيلية خاصة، الجنود الإسرائيليين وهم يحتمون خلف سيارتين على جانبي الطريق ويسددون نيرانهم باتجاه سيارة متوقفة بالقرب منهم من المسافة صفر.

تغطية صحفية: "لحظة إطلاق قوة خاصة إسرائيلية النار تجاه مركبة الخلية الفلسطينية قرب دوار عرابة جنوب جنين". pic.twitter.com/fB6wjeMuQa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2023

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ قوة خاصة من وحدة اليمام بجيش الاحتلال، أطلقت النار بكثافة على مركبة فلسطينية يتواجد فيها مواطنين جنوب جنين، شمالي الضفة، ما أدى لاستشهاد 3 شبان.

ونشرت حسابات فلسطينية على تويتر، صورا للشهداء في حادث جنين كشفت عن هويتهم.

النضال وعزّ الدين على سلاح أحد شهداء جنين اليوم.. pic.twitter.com/VrHUodZPlE — لَمَـ𓂆ـىٰ #الحرية_لوليد_دقة (@LamaYousuf1) August 6, 2023

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سلاح من طراز M-16

فيما ذكر موقع “وللا” العبري أن 3 مقاومين كانوا بداخل المركبة التي تم إطلاق النار عليها، وأن جميعهم قد استشهدوا ، وزعم الموقع أن قوات الاحتلال عثرت داخل السيارة على سلاح من طراز M-16.

وأشارت قناة “الجزيرة” نقلاً عن مراسلها أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان إطلاق النار في عرابة جنوبي جنين.

وسحبت قوات الاحتلال المركبة الفلسطينية المستهدفة، واحتجزت جثامين الشبان الذين تم اغتيالهم، واستهداف مركبتهم بأكثر من 200 رصاصة.

🟨◻️ الاحتلال يسحب المركبة المستهدفة والشهداء بداخلها جنوب جنين ويحتجز جثامين الشبان الذين اغتالهم. pic.twitter.com/jylIf6xwKi — محمد (@_G4Z4) August 6, 2023

انسحاب قوات الاحتلال

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انسحبت من منطقة الاغتيال قرب دوار عرابة وصادرت المركبة واحتجزت جثث الشبان.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت -فجر اليوم الأحد- بلدة رمانة غرب جنين، ودهمت منزل كامل أبو بكر منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت بلدة رمانة لأخذ قياسات منزل عائلة أبو بكر من أجل هدمه، وأسفرت المداهمة عن اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

حركة حماس تتوعد بالرد

ومن جانبها عقبت الفصائل الفلسطينية، على جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في جنين، بعد استهداف مركبة كانوا يستقلونها بعدد كبير من الرصاص.

وقالت حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي “لن يفلت من دفع الثمن” ردا على اغتيال الشبان الثلاثة.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في بيان له إن “العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا”.

وأضاف: “الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفيعه الثمن”.

وتابع: “هذه الدماء الذكية ستكون وقودا لتصعيد الفعل الفدائي، واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال”.

وأشار إلى أن “هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين”.