الأحد, أغسطس 6, 2023
الرئيسيةالهدهدرصاص كالمطر.. لحظة اغتيال 3 فلسطينيين قرب جنين والكشف عن هويتهم (فيديو)
الهدهد

رصاص كالمطر.. لحظة اغتيال 3 فلسطينيين قرب جنين والكشف عن هويتهم (فيديو)

عقب عملية الاغتيال أغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المركبة الفلسطينية

كتب خالد الأحمد
اغتيال 3 فلسطينيين في جنين
جيش الاحتلال أعلن اغتيال 3 فلسطينيين في جنين
- Advertisement -

وطن – اغتيل ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار “عرابة” جنوب جنين، بزعم أنهم مسلحين وكانوا في طريقهم لتنفيذ عملية وسط البلاد.

وعقب عملية الاغتيال أغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المركبة الفلسطينية، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المكان.

اغتيال 3 فلسطينيين قرب جنين

وأظهر مقطع فيديو التقط من سيارة متوقفة خلف قوة إسرائيلية خاصة، الجنود الإسرائيليين وهم يحتمون خلف سيارتين على جانبي الطريق ويسددون نيرانهم باتجاه سيارة متوقفة بالقرب منهم من المسافة صفر.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ قوة خاصة من وحدة اليمام بجيش الاحتلال، أطلقت النار بكثافة على مركبة فلسطينية يتواجد فيها مواطنين جنوب جنين، شمالي الضفة، ما أدى لاستشهاد 3 شبان.

سيارة الشبان الثلاثة
صورة تبين سيارة الشبان الثلاثة وعدد الرصاص الكثيف الذي أطلق اتجاهها

ونشرت حسابات فلسطينية على تويتر، صورا للشهداء في حادث جنين كشفت عن هويتهم.

- Advertisement -

سلاح من طراز M-16

فيما ذكر موقع “وللا” العبري أن 3 مقاومين كانوا بداخل المركبة التي تم إطلاق النار عليها، وأن جميعهم قد استشهدوا ، وزعم الموقع أن قوات الاحتلال عثرت داخل السيارة على سلاح من طراز M-16.

وأشارت قناة “الجزيرة” نقلاً عن مراسلها أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان إطلاق النار في عرابة جنوبي جنين.

صورة لبندقية كانت بحوزة الخلية الفلسطينية التي اغتالها الاحتلال جنوب جنين
صورة لبندقية كانت بحوزة الخلية الفلسطينية التي اغتالها الاحتلال جنوب جنين

وسحبت قوات الاحتلال المركبة الفلسطينية المستهدفة، واحتجزت جثامين الشبان الذين تم اغتيالهم، واستهداف مركبتهم بأكثر من 200 رصاصة.

انسحاب قوات الاحتلال

وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انسحبت من منطقة الاغتيال قرب دوار عرابة وصادرت المركبة واحتجزت جثث الشبان.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت -فجر اليوم الأحد- بلدة رمانة غرب جنين، ودهمت منزل كامل أبو بكر منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت بلدة رمانة لأخذ قياسات منزل عائلة أبو بكر من أجل هدمه، وأسفرت المداهمة عن اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

كامل ابو بكر منفذ عملية تل ابيب
كامل ابو بكر منفذ عملية تل ابيب

حركة حماس تتوعد بالرد

ومن جانبها عقبت الفصائل الفلسطينية، على جريمة اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في جنين، بعد استهداف مركبة كانوا يستقلونها بعدد كبير من الرصاص.

وقالت حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي “لن يفلت من دفع الثمن” ردا على اغتيال الشبان الثلاثة.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في بيان له إن “العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا”.

وأضاف: “الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفيعه الثمن”.

وتابع: “هذه الدماء الذكية ستكون وقودا لتصعيد الفعل الفدائي، واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال”.

وأشار إلى أن “هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين”.

المصدروللا العبري + تويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

عملية تل أبيب: كامل أبو بكر مطلوب للاحتلال وصل من جنين وضرب أمن إسرائيل في مقتل

الهدهد

حيلة المرض الذكية.. كيف هرّب منفذ “عملية معاليه أدوميم” السلاح لقلب المستوطنة؟

الهدهد

“فورين بوليسي” تكشف عن فضائح نسائية لحسين الشيخ خليفة عباس المُحتمل

الهدهد

لحظة تنفيذ عملية “معاليه أدوميم”.. مهند المزارعة فتح النيران على قطيع من المستوطنين

تقارير

أزمة الكهرباء في غزة.. هل تشعل ثورة شعبية ضد حماس؟ (تقرير)

الهدهد

جنين تستجيب لنداء كتيبتها بمسيرة غضب ضد السلطة .. وتحذير من تفجر الوضع (شاهد)

الهدهد

إصابة 3 مستوطنين بالرصاص في عملية خاطفة جنوبي بيت لحم والمقاومة تبارك (شاهد)

الهدهد

كابوس تخشاه إسرائيل .. كتائب القسام في جنين تكشف عن عبوة خارقة للدروع (شاهد)

الهدهد

تفاصيل صادمة وراء منع أطفال فلسطينيين من دخول مدينة بريطانية

الهدهد

فعلنّ ما لم يفعله العرب.. هكذا تضامنت لاعبات نادٍ تشيلي مع شهداء جنين (فيديو)

الهدهد

ميا خليفة ترفض شحن منتجاتها لإسرائيل وتجعله مجانياً للأراضي الفلسطينية تضامناً مع جنين!

الهدهد

رفع علم إسرائيل في السعودية محتمل وحراسة شخصية لمنتخب الفيفا الإسرائيلي بالرياض

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

100 صفحة في اليوم.. الطفلة المعجزة حفظت القرآن في عامين وفصاحة مذهلة

“ما أشبه اليوم بالبارحة”.. أجرأ تصريحات حمد بن جاسم تفجر جدلا واسعا

لهذا السبب قد يعلن المغرب الحرب على مدريد.. أدميرال إسباني يفجر مفاجأة

مصر.. اشتباكات بين الشرطة والأهالي في المنيا بعد مقتل مواطن على يد ضابط

أول بيكيني في التاريخ رفضته النساء وحظرته أوروبا وله علاقة بالقنبلة الذرية.. من هو مخترعه؟

ليس لؤلؤا.. بيض سمكة شهيرة في سلطنة عمان يلفت الأنظار (شاهد)

عاصفة مرعبة اقتلعت الشجر والحجر في الإمارات.. فوضى وذعر في دبي والشارقة

تقشعر لها الأبدان.. اعترافات جديدة لزوجة الأب قاتلة الطفل موسى ولاء (فيديو)

لورين عيسى تطل بسيقان عارية من صلالة.. ماذا تفعل الشبيحة بجيش الأسد في عُمان؟

وزير مالية لبنان يفجر غضب الكويتيين.. فيديو “مستفز” وتسول على الملأ

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC