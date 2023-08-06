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ليس بينها مطار عربي .. هذه أفضل 10 مطارات في العالم من حيث خيارات الطعام

يعتمد التصنيف على عدة بيانات ونقاط في مقدمتها عدد المطاعم والمقاهي المتاحة للركاب

كتب أنس السالم
أفضل 10 مطارات في العالم من حيث خيارات الطعام
يعتمد تصنيف أفضل 10 مطارات بالعالم في خيارات الطعام على عدة بيانات ونقاط
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وطن – صنفت شركة Radical Storage‎ المتخصصة في خدمات تخزين أمتعة المسافرين وتقديم نصائح لهم أفضل 10 مطارات على مستوى العالم في تقديم وجبات الطعام بناء على مسح شمل أكثر من 1.2 مليون مسافر.

ويعتمد التصنيف على عدة بيانات ونقاط سردتها الشركة فيما يلي:

1- عدد المطاعم (المطاعم والمقاهي) المتاحة للركاب.

2- متوسط سعر الوجبة الرئيسية أو الغداء في كل مطار.

3- متوسط تقييم المطاعم على خرائط Google.

4- عدد المطاعم التي تقدم خيارات نباتية صحية.

5- عدد المطاعم التي تقدم خيارات خالية من مادة الغلوتين.

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وجاءت 4 مطارات أميركية ضمن المراكز العشرة الأولى:

1.مطار هارتسفيلد- جاكسون أتلانتا الدولي في جورجيا.

2.مطار دالاس فورت وورث الدولي في تكساس.

3.مطار شيكاغو أوهير الدولي في إلينوي.

4.مطار لوس أنجلوس الدولي في كاليفورنيا.

مطار إنتشون الدولي أفضل مطار في العالم في خيارات الطعام

واحتل مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية المرتبة الأولى على ضمن أفضل مطارات على مستوى العالم.

مطار إنتشون الدولي أفضل مطار في العالم في خيارات الطعام
مطار إنتشون الدولي أفضل مطار في العالم في خيارات الطعام

فبناءً على تحليل بيانات وآراء المسافرين، فإن المطار الذي يقع في العاصمة سول يحتوي على 270 خيارًا لتناول الطعام ويقدر متوسطة تكلفة قائمة الوجبات المتميزة 8.18 دولار.

ومن بين الخيارات المقدمة في مطار كوريا الجنوبية قاعة طعام تسمى Korean Food Street، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الكورية النموذجية.

الأطباق الكورية
الأطباق الكورية

كما يحتوي مطار إنتشون الدولي على 3 خيارات للنباتيين، لكنه لا يقدم خيارات غذائية خالية من الغلوتين.وفق ما اورد  cnbcarabia

فيما يلي أفضل 10 مطارات في العالم من حيث خيارات الطعام:

1- مطار إنتشون الدولي – كوريا الجنوبية.

2- مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي – أميركا.

3- مطار تايوان تاو يوان الدولي – تايوان.

4- مطار دالاس فورت وورث الدولي – أميركا.

5- مطار جيجو الدولي – كوريا الجنوبية.

6- مطار ناريتا الدولي – اليابان.

7- مطار طوكيو الدولي – اليابان.

8- مطار شيكاغو أوهير الدولي – الولايات المتحدة.

9- مطار لوس أنجلوس الدولي – الولايات المتحدة.

10- مطار شانغي – سنغافورة.

المصدرcnbcarabia - Radical Storage‎

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