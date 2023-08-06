السيسي هو المستفيد الأول من حريق وزارة الأوقاف.. وعلاقة حمدين صباحي (معلومات مثيرة)

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وطن- فتح الحريق المروع الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة المصرية القاهرة، الباب للحديث عن واحدة من أكثر المؤسسات المصرية فسادا منذ عصر الرئيس المخلوع والراحل حسني مبارك.

فمن ناحية، كشف الكاتب والقيادي بجماعة الإخوان أحمد عبد العزيز أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي هو المستفيد الأول من حريق مبنى وزارة الأوقاف.

وقال عبدالعزيز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “عبد الفتاح السيسي هو المستفيد الأول من حرق مبنى وزارة الأوقاف المصرية.. المبنى المحترق يحتوي على حجج وأسانيد أوقاف (أصول) بمليارات الدولارات، بلا ادنى مبالغة”.

وأضاف: “حرق هذه المستندات يعني أنه بإمكان السيسي بيع هذه الأوقاف لأي كان، في أي وقت، بكل سهولة، حيث لم يعد ممكنا إثبات من هم أصحاب الأوقاف، ومن هي الفئات أو الجهات المستفيدة من هذه الأوقاف، بناء على وصايا الواقفين”.

عبد الفتاح السيسي هو المستفيد الأول من حرق مبنى #وزارة_الأوقاف المصرية!

المبنى المحترق يحتوي على حجج وأسانيد أوقاف (أصول) بمليارات الدولارات، بلا ادنى مبالغة!

وحرق هذه المستندات يعني أنه بإمكان السيسي بيع هذه الأوقاف لأي كان، في أي وقت، بكل سهولة، حيث لم يعد ممكنا إثبات من هم… pic.twitter.com/3qhdV1zu6t — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) August 5, 2023

حمدين صباحي استفاد من فساد الأوقاف

من ناحية أخرى، كشف الصحفي المصري والمعارض جمال سلطان، عن أحد المستفيدين من فساد وزارة الأوقاف، وهو المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

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وقال جمال سلطان في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بمناسبة فساد وزارة الأوقاف ، كان وزير الأوقاف أيام مبارك يهدي شققا مميزة لبعض الصحفيين ضعاف النفوس لشراء ، بعضهم كان يرفض حتى لا يكون ملوثا بالفساد ، وبعضهم قبل ، من الذين قبلوا القطب الناصري حمدين صباحي”.

وأضاف: “الوزير أهدى (حمدين صباحي) شقة فاخرة في أرقى مناطق حي المهندسين بالقاهرة ، يقدر ثمنها اليوم بملايين الجنيهات ، ولامه زملاؤه على قبولها لكنه تجاهلهم”.

بمناسبة فساد وزارة الأوقاف ، كان وزير الأوقاف أيام مبارك يهدي شققا مميزة لبعض الصحفيين ضعاف النفوس لشراء ذممهم ، بعضهم كان يرفض حتى لا يكون ملوثا بالفساد ، وبعضهم قبل ، من الذين قبلوا القطب الناصري حمدين صباحي ، أهداه الوزير شقة فاخرة في أرقى مناطق حي المهندسين بالقاهرة ، يقدر… pic.twitter.com/gJd0fuvUwM — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 5, 2023

حريق مروع بمبنى وزارة الأوقاف

وأمس السبت، اندلع حريق مروع في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم، بمنطقة عابدين وسط العاصمة المصرية القاهرة، فيما هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها.

وجاء الحريق بعد انتقال موظفي وزارة الأوقاف، منذ عدة أسابيع إلى المبنى الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغًا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وعلى الفور توجه محافظ القاهرة لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو وفيات.

وقالت محافظة القاهرة، في بيان، إنه تقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى، الذي نشب فيه الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، مع التوجيه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

النيابة تعاين الحادث

بدورها، استمعت نيابة عابدين الجزئية، لأقوال شهود العيان في واقعه نشوب حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف القديم، كما أمرت بانتداب رجال المعمل الجنائى، لفحص الحريق وبيان أسبابه وحصر التلفيات الناجمة عنه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المبني.