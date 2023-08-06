الأرخص.. أفضل 5 مطارات أمريكية من حيث التكلفة للرحلات الداخلية

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وطن – تتمتع الولايات المتحدة بشبكة ضخمة من المطارات التي تخدم الملايين من المسافرين سنويًا، حيث يتنقل الناس للعمل أو السياحة أو لزيارة أقاربهم.

وبين هذا التنوع الكبير في المطارات، هناك بعض المطارات التي تبرز بأسعار تذاكر الخروج منها الاقتصادية جدًا، في حين تترتب على البعض الآخر تكاليف مرتفعة.

سلطت التصنيفات الأخيرة من موقع FinanceBuzz الضوء على أكثر المطارات الأمريكية ازدحامًا والتي توفر الرحلات الداخلية الأكثر تكلفة إلى جانب قائمة الرحلات الأكثر اكتظاظاً.

أفضل خمسة مطارات أمريكية من حيث التكلفة للرحلات الداخلية

لتوفير الوقت والمتاعب التي يواجهها المسافرون في الولايات المتحدة في العثور على تذكرة سفر مناسبة للميزانية، إليك أفضل 5 مطارات أمريكية غير مكلفة، وفقًا للتقرير :

1- مطار هاري ريد الدولي (LAS): يحتل مطار لاس فيغاس المرتبة الأولى في قائمة الأسعار بتكلفة أساسية للسفر جوا على المستوى الوطني تبلغ 264.24 دولارًا أمريكيًا فقط.

ويُعد مطار لاس فيغاس المرشح الأوفر حظًا بشكل متكرر، حيث يحمل لقب “أفضل المطارات بأسعار معقولة” كل عام تقريبًا منذ عام 2018.

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2- مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي (FLL): احتلّ المرتبة الثانية حيث تبلغ تكلفة تذاكر الطيران المحلية في الغالب 271.78 دولارًا، مما جعله أفضل المطارات بأسعار معقولة في عام 2021.

3- مطار أورلاندو الدولي (MCO): في المركز الثالث، يقف هذا المطار على مقربة من المنافسة، حيث تبلغ تكلفة تذاكر الطيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة أكثر قليلاً من 273.35 دولارًا.

4- مطار أوكلاند الدولي (OAK): المركز الرابع في القائمة، حيث يُواصل التموقع في فلك الـ 300 دولار، حيث تبلغ تكلفة تذاكر الطيران الأمريكية عادةً 288.23 دولارًا.

5- مطار شيكاغو ميدواي الدولي (MDW): نختتم القائمة المناسبة للميزانية، حيث تكلف الرحلات الجوية الوطنية ما يزيد قليلاً عن 300 دولار، وتبلغ تكلفة الأجرة القياسية 303.05 دولارًا.