يخت ملك البحرين يُحرج السيسي ويتسبب بأزمة في الساحل الشمالي (شاهد)

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وطن- عبر العديد من أصحاب اليخوت والقوارب الشراعية في الساحل الشمالي بمصر، عن استيائهم من إيقاف السلطات لحركة اليخوت البحرية بشكل متكرر في المنطقة دون إبداء أسباب واضحة، ليكشف البعض أن الأمر قد يكون متعلق بيخوت فاخرة تابعة لقادة خليجيين ترسوا في منطقة الساحل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل مؤخرا في القصر الرئاسي بالعلمين في الساحل الشمالي، بعض القادة والرؤساء على رأسهم، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمدينة العلمين 🇧🇭🇪🇬 pic.twitter.com/Pa7Z6g3zqA — Mohamed Tharwat (@Mohamed_Tharwa8) August 5, 2023

وتزامنت شكاوى أصحاب اليخوت والمراكب الشراعية، من منع حركة الإبحار في الساحل مع تواجد قادة الخليج في العلمين الجديدة للقاء السيسي.

وكشف صاحب قارب شراعي يدعى “هاني توفيق” أنه تفاجأ بكم هائل من المعوقات والعراقيل، فالإبحار ممنوع معظم أيام الصيف بأوامر عليا “ولا يعلم من هو المسؤول عن إصدار تلك الأوامر العليا إلا الله” حسب وصفه.

وقف حركة الملاحة في الساحل الشمالي بأوامر عليا

واتهم المسؤولين عن هذا بأنهم يعطلون ما وصفها بإنجازات السيسي، ويدمرون مستقبل سياحة اليخوت في مصر.

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ولفت إلى أن أصحاب القوارب مهما صغرت أو كبرت يعاملون معاملة “مطاريد الجبل ولازم يوقعوا على دفتر حضور وانصراف.”

إعلان الحرب علي سياحة اليخوت في مصر. بقلم: هاني توفيق. pic.twitter.com/PCiKYBFNsT — RedSea_Anglers ⚓ 🚢 🇪🇬🇱🇧🇬🇷 (@HanySadekk) August 5, 2023

وقال هاني توفيق، إنه في يوم، 2 أغسطس 2023، على سبيل المثال، وصلت التعليمات العليا إلى القمة.

حيث تم صدور فرمان بحظر الإبحار أسبوعا كاملا وبدون أي سبب منطقي “وبرضه بتعليمات عليا ولما تسأل ما حدش يجاوبك والكل مرعوب وخايف يجاوب” حسب قوله.

ما علاقة يخوت قادة الخليج؟.. ملك البحرين وقادة الإمارات

ليعقب الناشط البيئي والصياد المصري هاني صادق، بأن السبب وراء هذا ربما يكون تواجد يخت ملك البحرين، ويخوت قادة الإمارات في الساحل الشمالي.

ونشر “صادق” عبر حسابه بتويتر صورة ليخوت فارهة بينها يخت ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، موضحا أنها ترسوا في الساحل الشمالي.

وكتب بحسب ما رصدت (وطن):”مركب ملك البحرين موجودة في الساحل الشمالي وأكيد مراكب قادة الإمارات كمان موجودة، ممكن يكون ده سبب منع الملاحة.. و الله أعلم!”

مركب ملك البحرين موجوده في الساحل الشمالي و اكيد مراكب قادة الإمارات كمان موجوده، ممكن يكون ده سبب منع الملاحه و الله أعلم!! pic.twitter.com/2TTi9gL7wS — RedSea_Anglers ⚓ 🚢 🇪🇬🇱🇧🇬🇷 (@HanySadekk) August 5, 2023

ليرد مغرد باسم “حسان خالد” في ذات السياق:”شكلها كده ..بس الضيوف دي عموماً لما بتبقى مراكبهم في أوروبا ما بيوقفوش حركة الملاحة السياحية عشانهم.”

وتابع:”أنا فاهم إن تأمينهم مسؤولية كبيرة بس لازم برضه الدنيا تمشي.”

السيسي يلتقي ابن زايد في القصر الرئاسي بالعلمين

والسبت، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في القصر الرئاسي بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

حيث بحث الزعيمان العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميته في جميع المجالات.

وكانت تقارير تحدثت عن انتقال السيسي، للقصر الرئاسي في العلمين بالساحل الشمالي حيث يقضي واسرته إجازته الصيفية هناك.

والتقى السيسي في القصر الجديد بالعلمين، الذي سبق وأن سربت صور له أثناء مراحل إنشائه كشفت عن مدى البذخ فيه، عدد من قادة الدول العربية مؤخرا.