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هل يقف وراءه الوزير جمعة؟.. حريق وزارة الأوقاف اندلع في غرفة الأوراق السرية (فيديو)

حريق هائل اندلع في المبنى القديم لوزارة الأوقاف المصرية في القاهرة، وبدأ في غرفة مخصصة لحفظ الأوراق والوثائق الهامة والسرية، تقع تحت إشراف مباشر لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومدير مكتبه

كتب خالد الأحمد
هل يقف وراءه الوزير جمعة؟.. حريق وزارة الأوقاف اندلع في غرفة الأوراق السرية
حريق وزارة الأوقاف
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وطن- اندلعت نيران هائلة في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم، بمنطقة عابدين وسط العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم، السبت، لأسباب مجهولة حتى الآن.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها، حسبما أفاد موقع “بوابة الأهرام” المصري.

وجاء الحريق بعد انتقال موظفي وزارة الأوقاف، منذ عدة أسابيع إلى المبنى الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

حريق وزارة الأوقاف في مصر

وأفادت الصحيفة بأن “قوّات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف، وتولت النيابة التحقيقات”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت لحظة اندلاع الحريق.

وبدت فيه نيران كثيفة ودخان أبيض ينبعث من أرجاء المبنى الأثري ومن نوافذه.

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فيما شوهدت آليات وسيارات إسعاف تحاول التعامل مع الحريق مجهول الأسباب حتى الآن.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تسجيل 5 إصابات، لافتة إلى أن المبنى -وهو من المباني التاريخية- خال من الموظفين بعد انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية، إضافة أن اليوم هو يوم إجازة أسبوعية.

قوات الحماية المدنية تستنفر

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وعلى الفور توجه محافظ القاهرة لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو وفيات.

ووفق الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على “فيسبوك” قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى، الذي نشب فيه الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث.

كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

حريق وزارة الأوقاف
حريق وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف يتفقد المكان

ومن جانبه، تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عملية إطفاء الحريق الذي اندلع بمبنى الوزارة القديم الكائن بمنطقة “باب اللوق” في محافظة القاهرة، وقرر الوزير إحالة التحقيق في “حريق مبنى الوزارة القديم” للنيابة العامة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المصرية.

وأفادت صحيفة “ المصري اليوم” أن نيابة عابدين الجزئية، استمعت لأقوال شهود العيان في واقعه نشوب حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف القديم.

وأمرت النيابة بانتداب رجال المعمل الجنائى، لفحص الحريق وبيان أسبابه وحصر التلفيات الناجمة عنه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المبني.

المبنى كان مغلقا بالكامل

ووفق وسائل إعلام مصرية فإن المبنى من الداخل كان مغلقا بالكامل لأن اليوم أيضًا إجازة أسبوعية، موضحًا أنه كان هناك فردين أمن فقط أمام البوابة، وهما من أبلغا رجال الإطفاء الذين جاءوا على الفور، مؤكدة أن فردي الأمن بخير.

ولم يصب أي حد من الوزارة أو المحال المجاورة جراء الحريق، مؤكدة أن الخسائر بسيطة جدًا.

غرفة مخصصة للوثائق الهامة والسرية

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر قضائي قوله إن التحريات الأولية التي وردت إلى جهات التحقيق القضائية، كشفت أن الحريق اندلع في غرفة مخصصة لحفظ الأوراق والوثائق الهامة والسرية.

والتي تقع تحت إشراف مباشر لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومدير مكتبه.

مضيفا أنه لم يكن تم الانتهاء من نقلها بالكامل إلى مقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

حريق وزارة الأوقاف اندلع في غرفة الأوراق السرية
حريق وزارة الأوقاف اندلع في غرفة الأوراق السرية

تشكيك بملابسات الحريق

وشكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظروف وملابسات حادث حريق وزارة الأوقاف، وخصوصاً أن المبنى الذي تم الانتقال منه منذ فترة لا يزال يحوي ملايين المستندات التي تخص الأوقاف الإسلامية في مصر.

وعلق ناشط في هذا السياق بالقول :”تم انجاز المهمة بنجاح تم إحراق جميع الوثائق والملفات والمستندات الخاصة بالأوقاف الإسلامية وهي الآن جاهزة للنهب والسرقة.”

وعبرت ” نانا صالح” عن اعتقادها بأن “أحد ما من حيتان مصر عينه على المكان وأراضي الوقف ويجب حرق السجلات” حسب وصفها.

فيما علق الصحفي والكاتب المعارض “جمال سلطان” :” “من المعلوم لنا معشر الصحفيين أن وزارة الأوقاف هي وكر للفساد وأكثر وزارة تشهد نهب المال العام”.

وأضاف أن “الوزارة المذكورة تملك مئات الآلاف من العقارات والأراضي في العاصمة ومدن أخرى تقدر بمئات المليارات، يتم نهبها بمستندات مزيفة، كل ذلك يتم حرقه الآن!”.

وعقب آخر:” أكيد هناك أشياء بيعت للمستثمرين كانت وقفاً ولا احد يعلم عنها شئ”

المصدرفيسبوك، تويتر، صحيفة المصري اليوم، صحيفة العربي الجديد، رصد وتحرير وطن

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