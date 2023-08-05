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رياضة

موعد مباراة النصر ضد الرجاء والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

مواجهات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة النصر ضد الرجاء
موعد مباراة النصر ضد الرجاء
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وطن- يلتقي فريق النصر السعودي أمام منافسه الرجاء الرياضي المغربي، الأحد، في منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023، المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية)، مباراة النصر ضد الرجاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة النصر ضد الرجاء

بينما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الرابعة مساءً، كما وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت مصر فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين، لخطف أحدهما بطاقة العبور إلى دور النصف النهائي من البطولة العربية للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرجاء

وستبث مباراة النصر السعودي والرجاء في منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية، عبر شبكة قنوات(SSC) الرياضية السعودية.

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كما وستنقل المباراة على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12562. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

تدريبات الرجاء المغربي
تدريبات الرجاء المغربي

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، المعلق الرياضي نور الدين آيت علي، على شبكة قنوات(SSC) الرياضية السعودية.

تشكيلة النصر السعودي ضد الرجاء

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، أمام منافسه الرجاء الرياضي المغربي، بتشكيلة أساسية متوقعة في دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع النصر: سلطان الغنام، علي العوجاني، عبد الله مادو، تيليس.

خط الوسط: سيكو فوفانا، بروزفيتش، تاليسكا، عبد العزيز العليوي.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني (عبد الرحمن غريب).

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي
المصدروطن + النصر السعودي تويتر + الرجاء الرياضي تويتر

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