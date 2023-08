موعد مباراة النصر ضد الرجاء والتشكيلة في البطولة العربية للأندية

- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق النصر السعودي أمام منافسه الرجاء الرياضي المغربي، الأحد، في منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023، المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية)، مباراة النصر ضد الرجاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين ودول الخليج العربي.

بينما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الرابعة مساءً، كما وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

Setting up for Alnassr on Sunday⚙️🔜🦅 pic.twitter.com/Vg3ZMaiwdj

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) August 4, 2023