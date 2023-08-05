مقارنة بأجواء حرب 2006.. هل تندلع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحزب الله؟

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وطن- تركز إسرائيل حاليًا الكثير من جهودها الأمنية على حدودها مع لبنان ، حيث يضاعف عناصر حزب الله استفزازاتهم ضد الجيش الإسرائيلي.

هكذا استهل موقع المونيتور، تقريرا له تحدث فيه عن التوترات بين الجانبين، قائلا إنه يوم الخميس الماضي، وللمرة الثانية خلال أسبوعين، نشر حزب الله المدعوم من إيران مقطع فيديو يظهر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور المنطقة الحدودية، في خطوة اعتبرتها إسرائيل رسالة تهديد.

يقول التقرير: “يذكرنا الضجيج السائد بين الدوائر الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية هذا الصيف بالثرثرة التي جرت في ربيع عام 2006 حول تصعيد محتمل على طول الحدود الشمالية لإسرائيل ناجم عن سوء تقدير قد يجر سوريا وإسرائيل ، وربما حزب الله إلى الحرب”.

ففي ذلك الوقت، عندما كان الجميع يتحدث عن سلسلة من سوء الفهم وسوء التقدير، كانت حكومة رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت تخطط بالفعل لضربة سبتمبر 2007 ضد المفاعل النووي الذي يعمل بالبلوتونيوم والذي بنته سوريا دون أن تكتشفها إسرائيل حتى كان على وشك الانتهاء.

في هذه الأيام، لم يعد السوريون يبنون مفاعلًا نوويًا، ولا يتطلع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد إلى التكنولوجيا النووية، مع علمه بدعم إيران القوي لميليشياته الشيعية اللبنانية.

ومع ذلك، فإن الحديث آخذ في الاحتدام، وأصبح إدراك أن الجانبين يتقدمان ببطء، لكن بثبات نحو مواجهة عسكرية شاملة أكثر وضوحًا.

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سوريا لن تكون مستهدفة

وفق التقرير، ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل تخطط مرة أخرى لضربة عسكرية استباقية من أي نوع شمال حدودها، ولكن إذا كانت كذلك، فلن تكون سوريا هي الهدف هذه المرة.

في الوقت الحالي، التهديد الذي يشكله نصر الله على إسرائيل أكبر بكثير من بقايا أي تهديد سوري. وفي الواقع، فإن إسرائيل وحزب الله مقتنعان بنوايا الطرف الآخر الهجومية.

وتمزقت إسرائيل بسبب الصراع الداخلي الذي يقوض تماسك جيشها واستعدادها للمعركة، كما أن لبنان غارق منذ فترة طويلة في الفوضى الداخلية والانهيار الاقتصادي والتفكك الاجتماعي، ما أدى إلى الوضع المضطرب الحالي.

في حين أن الشائعات والتكهنات في ربيع 2006 ظلت في الغالب خلف الأبواب المغلقة ، ففي صيف 2023 أصبح الحديث علنًا. فقد حذر رئيس المخابرات الإسرائيلية اللواء أهارون حاليفا، في مؤتمر هرتسليا في مايو الماضي، من أن نصر الله اقترب من ارتكاب خطأ قد يغرق المنطقة في حرب كبيرة، وهو قريب من ارتكاب هذا الخطأ من لبنان أو سوريا.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، أصدرت مديرية المخابرات العديد من التقييمات التي تحذر القادة السياسيين في إسرائيل من خطر اندلاع حرب كبيرة في الشمال ومن تآكل الردع الإسرائيلي تجاه حزب الله ، على وجه الخصوص ، والجبهة الشمالية بشكل عام.

وفق التقرير، فإن إسرائيل وحزب الله يهددان بعضهما البعض بانتظام ، حيث يشوه نصر الله إسرائيل في كل خطاب ، كما كان دائمًا ، ويحذره العديد من المسؤولين الإسرائيليين من التلاعب بفكرة جر إسرائيل إلى “أيام من القتال”.

مثل هذا الاشتباك المحدود ليس خيارا حسب الرسائل التي تنقلها اسرائيل إلى حزب الله علنا ​​وسرا.

وفي حالة اندلاع اشتباكات على طول الحدود الشمالية، فمن المحتمل أن تستغل إسرائيل الفرصة لاستعادة ردعها وتعليم نصر الله وحزب الله درسًا سيعيدهم إلى المخبأ لمدة 17 عامًا أخرى، وفقًا لما ذكره مصدر أمني إسرائيلي رفيع تحدث للمونيتور بشرط عدم الكشف عن هويته..

وكان المصدر يشير إلى الدمار الذي ألحقته إسرائيل بحزب الله عام 2006 وأدى إلى اختباء نصر الله لفترات طويلة.

ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين في 30 يوليو الماضي، للتشاور بشأن التوترات المتزايدة مع حزب الله.

ركز النقاش على استفزازات حزب الله الأخيرة، مثل إقامة خيمتين مع نشر مقاتلين مسلحين في جيب حدودي متنازع عليه، وتعزيز مواقع الخط الأول على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل، والاحتكاك المستمر على طول السياج الحدودي مع إسرائيل.

كما نفذت عمليات تخريب على طول السياج الحدودي في وضح النهار، وهي أعمال شهدت على تآكل الردع الإسرائيلي وتزايد جرأة حزب الله.

وحضر التجمع الأمني ​​وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي ورؤساء مجلس الأمن القومي والموساد والشين بيت.

وجاء في بيان غامض أصدره مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء قبل توصياتهم وخطط عمل مقترحة. وأوضحت مصادر سياسية أن الإعلان يعني أن نتنياهو يستخدم الأجهزة الأمنية وعناصر الجيش كغطاء لقرار احتواء استفزازات حزب الله في الوقت الحالي.

استعادة الردع

ومع ذلك، فإن عددًا متزايدًا من صانعي القرار العسكريين والأمنيين وكبار صناع القرار يدركون أن التوترات المتزايدة لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع: “يجب أن يحدث شيء ما لصدمة الطرف الآخر وإعادة الاستقرار إلى الحدود الشمالية. إذا كنا نتوقع أن يتوصل نصر الله إلى هذا الإدراك بمفرده، فإن الأمور ستنتهي بشكل سيء”.

وأضاف: “نصر الله محاصر في تصوره بأنه شخص يعرف إسرائيل وخبير في مشاكلها الداخلية؛ إذا كان يعتقد أنه يستطيع استغلال الخلاف الداخلي في إسرائيل لأغراضه الخاصة، فسوف يكتشف أنه كان خطئا تمامًا كما كان مخطئًا في عام 2006 عندما بدأ توغلًا في الأراضي الإسرائيلية ، قتل جنديين ووجد نفسه متورطًا في حرب شرسة.”

وقال التقرير: “إسرائيل، من جانبها، عالقة في نوع مختلف من التصور.. مفهوم قائم على افتراض أن أي تهديد حقيقي لأمن الدولة من شأنه أن يوحد الفصائل المحلية المتحاربة، ويعالج الانقسامات الداخلية ويدفن عصيان قوات الاحتياط الرافضين لخدمة الحكومة”.

وذكر التقرير: “هذا يحول إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية. حتى الآن، في خضم الهوة الاجتماعية العميقة التي شهدتها إسرائيل في تاريخها الممتد 75 عامًا ، هناك من يدعي أن حربًا صغيرة واحدة ستحل كل شيء”.