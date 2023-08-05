ليندسي لوهان لا تخجل بجسدها بعد الولادة.. هكذا استعرضته بملابس داخلية واسعة (شاهد)

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وطن– عرضت ليندسي لوهان ، التي أصبحت أماً في يوليو ، جسدها بعد الولادة بدون فلاتر أو تعديلات في آخر منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

نشرت ليندسي لوهان صورة سيلفي أمام المرآة، وظهرت نجمة ديزني السابقة وهي تبتسم ، دون قطرة مكياج. وشعرها متدلي وهي ترتدي ملابس داخلية مريحة فقط.

فخورة جدا

وإلى جانب الصورة ، نشرت الفنانة رسالة شكرت فيها جسدها على ما فعله أثناء الحمل وتسلط الضوء على مرحلة ما بعد الولادة.

وكتبت ليندسي لوهان: “أنا فخورة جدًا بما كان هذا الجسم قادرًا على تحقيقه خلال هذه الأشهر من الحمل والآن ، التعافي”.

وتابعت: “إنجاب طفل هو أعظم متعة في العالم! أزيائي مؤخراً هي ملابسي الداخلية بعد الولادة. لأنني لست أماً عادية ، أنا أم بعد الولادة! “.

تعليقات إيجابية

أثارت الصورة التي شاركتها لوهان الكثير من التعليقات الإيجابية من متابعيها.

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كتب الممثل جوناثان بينيت: “لم تبد أبدًا أجمل من أي وقت مضى”.

وقال اليوتيوبر ديفيد أليجري: “أنت لست أماً عادية. أنت أم رائعة” ، بينما وضعت باريس هيلتون “تهانينا” برمزين تعبيريين على شكل قلب.

اسم ابن ليندسي لوهان

استقبلت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا وزوجها الإماراتي بدر شماس ابنهما لؤي الشهر الماضي.

هو اسم عربي يعني “درع” أو “حامي”.

على الرغم من أن الطفل ولد في دبي ، حيث يعيش الزوجان حاليًا ، إلا أن تاريخ ميلاده الدقيق غير معروف.f