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فيديو مثير لاصطياد قرش ضخم بسلطنة عمان.. احتاج 7 صيادين و4 ساعات لاستخراجه

سمكة القرش اصطادها الصيادون في بحر عُمان، وتفاعل العمانيون في السلطنة بشكل كبير مع صورها والفيديو الذي وثق عملية صيدها

كتب Hamza Hamad
فيديو مثير لاصطياد قرش ضخم بسلطنة عمان.. احتاج 7 صيادين و4 ساعات لاستخراجه
اصطياد قرش ضخم بسلطنة عمان
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وطن- تمكن صيادون عمانيون من اصطياد سمكة قرش ضخمة في بحر عمان، وتم عرضها للبيع بمبلغ كبير عبر مزاد في سوق الأسماك بولاية صحم.

وانتشر فيديو وصور أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل بالسلطنة، لسمكة القرش الضخمة بعد اصطيادها وأثناء محاولة رفعها من المركب إلى الرصيف البحري.

وفي التفاصيل فقد شهد سوق الأسماك بولاية صحم قبل أيام، عملية إنزال سمكة قرش ضخمة يطلق عليها محليا اسم “أم عجيب”.

وزن سمكة القرش “أم عجيب” بلغ 700 كيلو

وتم اصطياد سمكة القرش المشار إليها من قبل المواطن خالد بن خليفة البريكي، في بحر عمان.

واحتاج الصيادون لاستخراجها من البحر لأكثر من 4 ساعات، وبالتعاون مع 7 صيادين كانوا على متن القارب، بصحبة قارب صيد آخر من ولاية صحار.

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وذلك لضخامة القرش حيث تخطى وزن السمكة أكثر من 700 كيلو جرام.

وتم بيع سمكة القرش الضخمة في المزاد بسوق ميناء الصيد البحري، في ولاية صحم.

اصطياد قرش ضخم بسلطنة عمان
اصطياد قرش ضخم بسلطنة عمان

سوق الأسماك في ولاية صحم بسلطنة عمان

ويذكر أن سوق الأسماك في ميناء الصيد البحري بولاية صحم، يشهد وفرة في عمليات بيع الأسماك خلال هذه الفترة.

حيث يقبل المستهلكون على شراء الأسماك بشكل يومي، من داخل الولاية وخارجها من هذا السوق.

اصطياد قرش الماكو في عُمان

وسبق أن نشر الصياد العماني الحرفي جاسم البلوشي، في أكتوبر الماضي، مقطع فيديو وثق اصطياد نوعاً من سمك القرش، يصنَّف ضمن إحدى أخطر أنواع أسماك القرش المفترسة بالعالم، وهو قرش الماكو.

ولاقى هذا الفيديو الذي وثق عملية الصيد لقرش المتكو وقتها، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل في السلطنة.

وقرش “الماكو أو الذئبة”، الذي تسلّل إلى خليج عمان عبر بحر العرب، هو من الأسماك القادمة من المحيطات ويصعب دخولها للأخوار، وتتغذى على الفقمة والأسماك، ويمكن أن يعيش على عمق 650 متراً من السطح، ويشيع وجوده في أعماق من 100 إلى 150 متراً.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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