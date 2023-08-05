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دب يتسبب بتعطيل رحلة الخطوط الجوية العراقية.. شاهد ما حدث في مطاردبي!

الدب الهارب يثير الفزع بين المسافرين: كيف تم التعامل مع الحادثة؟

كتب سالم حنفي
دب يتسبب بتعطيل رحلة الخطوط الجوية العراقية.. شاهد ما حدث في مطاردبي!
دب يتسبب بتعطيل رحلة الخطوط الجوية العراقية
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو مثير يوثق قيام دب بتعطيل رحلة طيران الخطوط الجوية العراقية التي كانت متجهة من دبي إلى بغداد.

وأظهر مقطع فيديو محاولة أفراد أمن ومتخصصن تهدئة الدب ومحاولة إرجاعه للقفص على متن الطائرة بعد تمكن من الإفلات، ما أثار هلع وفزع المسافرين.

وتداول الناشطون أيضا مقطع فيديو من داخل الطائرة يظهر حالة الضجر والاستياء الكبيرين بين الركاب على متن في الرحلة المتجهة من بغداد إلى دبي بسبب خروج دب من قفصه المخصص لشحنه، وانتظارهم وقتا حتى تم السيطرة على الوضع.

اعتذار الخطوط الجوية العراقية

وفي محاولة منها لتدارك الأمر والفضيحة، أصدرت الخطوط الجوية العراقية، بيانا اعتذرت عن حادثة خروج (دب) مشحون على متن إحدى رحلاتها المتجهة من مطار بغداد الى دبي من صندوقه المخصص للشحن.

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وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيانها إنها “تتقدم بالاعتذار للمسافرين الكرام على الرحلة المتوجهة من مطار بغداد الدولي الى مطار دبي وما رافقها من تأخير لأسباب خارجة عن إرادة الشركة تتعلق بالشحنة الموجودة داخل غرفة الشحن (دب) والذي تم شحنه من بغداد الى الامارات بطريقة أصولية”.

وأضافت الخطوط الجوية أنه “وعلى الرغم من اتباع كافة الإجراءات المعتمدة عالمياً مع هذا النوع من الشحنات… وعند وصول الطائرة إلى مطار دبي تبين خروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقله ما استدعى طاقم الطائرة الى التنسيق مع السلطات الإماراتية الي أرسلت على الفور فريقا متخصصا لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة، وبعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين تم استئناف رحلة العودة بعد التأكد من عدم وجود أي أضرار تذكر”.

المصدرتويتر، وطن

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