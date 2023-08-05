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حكم بسجن عمران خان بسبب هدايا محمد بن سلمان بعد أن ورطه رجل أعمال إماراتي.. تفاصيل

التأثير السياسي لهدايا محمد بن سلمان: كيف أدت الهدايا المثيرة للجدل إلى سجن عمران خان، رئيس وزراء باكستان السابق

كتب فهمي الورغمي
حكم بسجن عمران خان بسبب هدايا محمد بن سلمان بعد أن ورطه رجل أعمال إماراتي.. تفاصيل
حكم بسجن عمران خان بسبب هدايا محمد بن سلمان
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وطن- فيما يبدو نهاية لمستقبله السياسي، قضت محكمة باكستانية، اليوم السبت، بحبس رئيس الوزراء المخلوع عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بسبب مزاعم فساد.

ووفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، فقد وجدت محكمة في إسلام أباد عمران خان أنه مذنب لعدم التصريح بالمال الذي كسبه من بيع هدايا الدولة، في حين ينفي هو التهم الموجهة إليه ويؤكد بأنه سيستأنف الحكم.

وأمر القاضي باعتقاله على الفور وتم احتجاز رئيس الوزراء السابق من منزله في لاهور.

وتم انتخاب عمران خان في عام 2018 ، لكنه أطيح به في تصويت بحجب الثقة العام الماضي.

ومع إعلان قرار المحكمة بدأ حشد ضم بعض محامي الادعاء يرددون “عمران خان لص” خارج المبنى.

اعتقال وإفراج سابق

يشار إلى أنه في مايو/آيار الماضي ، ألقي القبض على عمران خان لعدم مثوله أمام المحكمة على النحو المطلوب،ثم أطلق سراحه لاحقا ، في حين أعلن أن اعتقاله غير قانوني.

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ومنذ ذلك الحين ، يتعرض حزبه لضغوط شديدة من السلطات.

وقد غادر العديد من كبار المسؤولين المؤيدين له البلاد واعتقل الآلاف من المؤيدين له بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي أعقبت اعتقاله في مايو الماضي.

عمران خان
عمران خان

رجل أعمال إماراتي اشترى الهدايا

يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق متهم بأنه باع هدايا دولة نادرة قدّمها له ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابل مليوني دولار.

وقال رجل الأعمال الإماراتي “عمر فاروق زهور”، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لقناة “جيو تي في” الباكستانية، إنه اشترى ساعة قديمة وخاتماً من الماس وقلمًا ذهبيًا ومجموعة من الأزرار الماسية من حليفٍ لرئيس الوزراء السابق في عام 2019، وذلك وفقاً لما نقله موقع “ميدل إيست آي“.

وأضاف “زهور”، أنه دفع نقدًا للهدايا التي قدمتها له في دبي “فرح جوجي”، وهي مساعِدة مقرّبة من “بشرى بيبي خان”، زوجة خان.

المصدرميدل إيست آي,بي بي سي، وطن

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